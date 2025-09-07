Tasas hipotecarias en EE.UU. alcanzan mínimos históricos

Este jueves a través de un informe, el comprador de hipotecas Freddie Mac indicó que las tasas hipotecarias en Estados Unidos alcanzaron mínimos históricos durante la primera semana de septiembre.

Los datos detallan que el tipo hipotecario a 30 años se fijó en 6.5% de los 6.56% de la semana anterior. Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac expresó que “las tasas hipotecarias siguen bajando, lo que aumenta el optimismo tanto para los nuevos compradores como para los propietarios actuales”, destacó.

Por otro lado, la tasa de hipoteca fija a 15 años cayó también de los 5.69% de la semana pasada a los 5.6%. “A medida que las tasas siguen bajando, aumenta el número de propietarios que tienen la oportunidad de refinanciar. De hecho, la proporción de solicitudes de hipotecas de mercado que buscaban refinanciamiento alcanzó casi el 47%, la cifra más alta desde octubre”, comentó Khater.

Luego de varios años de un mercado inmobiliario ajustado no solo por las elevadas tasas hipotecarias sino también por la falta de inventario que aumentó los precios de las viviendas alejando a los futuros compradores, las últimas cifras dan un respiro.

El economista jefe de Realtor.com, Danielle Hale también comentó que “aunque los ingresos aumentan, las tasas de interés más altas han erosionado el poder adquisitivo real del hogar estadounidense típico”, dijo.

Para el especialista “esta dinámica está obligando a muchos compradores a ajustar sus expectativas, ya sea buscando casas más pequeñas, mudándose más lejos o posponiendo por completo el sueño de ser propietario de una vivienda”, destacó.

Sigue leyendo: