Las ciudades más acogedoras para jubilados en Estados Unidos en 2025

Cercano a los años de jubilación, los adultos mayores sólo desean disfrutar de un descanso después de tantos años de trabajo, y la ciudad en la que decidan transitar su retiro se vuelve una prioridad.

Es por esa razón que a través de un análisis de WalletHub se determinó cuáles eran las ciudades más acogedoras para vivir en Estados Unidos este año y tres de ellas se encuentran en Florida.

En el informe del sitio web de finanzas se detalló que para la elección de estas ciudades se realizaron evaluaciones en cuanto asequibilidad de vivienda, calidad de vida, atención médica, actividades, entre otros.

Por lo que se conoció que las ciudades con mayor potencial para vivir un jubilado son:

Orlando, Florida

Scottsdale, Arizona

Minneapolis

Miami

Tampa, Florida

WalletHub, para ser objetivo realizó la evaluación a unas 182 ciudades, siendo estas 5 las mejores calificadas. Según Chip Lupo, escritor y analista de WalletHub comentó que “Florida es cálido y hay cosas que hacer, mientras que Orlando, Miami y Tampa también son muy favorables para la jubilación, desde una perspectiva fiscal”, destacó.

Por su parte, Phyllis Moen, profesora de sociología de la Universidad de Minnesota y la Universidad de Cornell indicó en el informe que “uno de los mayores errores que cometen los trabajadores mayores es asumir que su jubilación está muy lejos y que no necesitan planificarla”.

Por lo tanto, la experta señaló que “la planificación debe considerar tanto el estilo de vida como las cuestiones financieras”, dijo Moen.

