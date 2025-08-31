Tasa hipotecaria es EE.UU. cayó al 6.56%

En su último informe de mercado, el comprador hipotecario Freddie Mac indicó que las tasas hipotecarias promedio a 30 años cayeron a los 6.56% uno de los mínimos no visto desde hace 10 meses, luego de que la semana pasada se posicionara en los 6.58%.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac señaló que “la demanda de compra sigue en aumento gracias a las tasas más bajas y al sólido crecimiento económico”, comentó el especialista.

Por su parte, las tasas de hipotecas promedio a 15 años se mantiene sin cambios en los 5.69%, en medio de un mercado ajustado por los elevados precios de las viviendas por la falta de inventario.

“Aunque muchos compradores potenciales de vivienda aún enfrentan dificultades para acceder a la vivienda, la permanencia de tasas más bajas podría impulsarlos a entrar en el mercado”, destacó Khater.

Recientemente, Realtor.com a través de un informe destacó que actualmente menos del 30% de las viviendas en el mercado son asequibles para las familias con ingresos promedio.

En este sentido, el economista jefe de Realtor.com, Danielle Hale indicó que “aunque los ingresos aumentan, las tasas de interés más altas han erosionado el poder adquisitivo real del hogar estadounidense típico. Esta dinámica está obligando a muchos compradores a ajustar sus expectativas, ya sea buscando casas más pequeñas, mudándose más lejos o posponiendo por completo el sueño de ser propietario de una vivienda”, dijo.

