Tasas hipotecarias de EE.UU. cayeron al nivel más bajo del año

A través de un informe publicado esta semana, el comprador de hipotecas Freddie Mac indicó que la tasa hipotecaria fija a 30 años había caído a su nivel más bajo pasando de los 6.63% a los 6.58% durante la segunda semana de agosto.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac comentó que “las tasas hipotecarias cayeron a su nivel más bajo desde octubre. La actividad de solicitudes de compra está mejorando a medida que los prestatarios aprovechan la bajada de las tasas hipotecarias”, dijo.

El problema más grande del mercado inmobiliario en los últimos años es la crisis de asequibilidad, sobre este tema el secretario del Tesoro, Scott Bessent mencionó que una de las principales prioridades es abordar esta situación en el sector.

“Realmente vamos a trabajar en esta crisis de asequibilidad de la vivienda. Ese es uno de mis grandes proyectos para el otoño”, dijo Bessent.

Por su parte, Joel Berner, economista sénior de Realtor.com señaló que durante este verano el sector se ha estancado incluso la actividad de ventas de viviendas nuevas ha caído.

Finalmente, la tasa promedio de la hipoteca fija a 15 años bajó al 5.71% de los 5.75% de la semana pasada.

Sigue leyendo: