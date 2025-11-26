Los constructores en EE.UU. reducen los precios para viviendas nuevas: por qué

De acuerdo con un informe publicado por Realtor.com, los constructores de vivienda en Estados Unidos están cambiando la dinámica del mercado a tan solo semanas de cerrar el año.

Ante la disminución de la brecha de precios entre una vivienda nueva en construcción y una vivienda existente, los constructores están reduciendo los precios con el propósito de sacarle provecho a un mercado inmobiliario que cada vez más se desacelera.

En este sentido, Joel Berner, economista sénior de Realtor.com comentó que “los constructores tienen una buena cantidad de inventario de propiedades en especificaciones que están intentando vender ahora que el mercado se desacelera, tanto estacionalmente como en términos de crecimiento de precios y ventas”, dijo.

Debido a la alta demanda del último trimestre del 2025, los constructores estadounidenses buscan capitalizar con mayores incentivos a los compradores es así como se registra que en el sur y el oeste del país, el precio por pie cuadrado de vivienda en construcción es mucho más asequible que una ya existente. Mientras que en las zonas del Noreste y el Medio Oeste las reducciones son mucho más modestas.

“El inventario de viviendas de entrega rápida está disponible con facilidad, y los constructores están bajando los precios y ofreciendo incentivos para venderlo. Ahora, las nuevas construcciones tienen precios competitivos con las viviendas existentes y, de hecho, son más asequibles por metro cuadrado”, señaló Berner.

El análisis de Realtor.com. detalla el promedio de los precios por pie cuadrado para las construcciones dependiendo del área: en el Sur fue de $200, Oeste se registró en $292 dólares, en el Noroeste $353 dólares y en el Medio Oeste $227 dólares.

En cuanto a las viviendas existentes, el precio promedio por pie cuadrado fue: en el Sur $204 dólares, Oeste se registró en $320 dólares, en el Noreste $271 dólares y Medio Oeste en $168 dólares.

“En un mercado donde la asequibilidad es la principal preocupación, las casas nuevas tienen precios de venta y, además, ofrecen una financiación atractiva que reduce la carga de los dos aspectos más onerosos de la compra de una vivienda: el enganche y la cuota mensual”, dijo Berner.

Finalmente, el informe de Realtor.com indica que la caída de las tasas hipotecarias y la oferta de mayor inventario da pie a que muchos compradores se acerquen nuevamente al mercado.

