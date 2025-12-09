Un estudio revela que la mayoría de las viviendas en EE. UU. son inasequibles

Una investigación desarrollada recientemente por Bankrate determinó que más del 75% de las viviendas en Estados Unidos son inasequibles para el promedio de los hogares y esto se debe a la enorme brecha entre los precios de las viviendas y los ingresos de las familias estadounidenses.

Al respecto, Alex Gailey, analista de datos de Bankrate comentó que “solo una pequeña parte del mercado inmobiliario es asequible para el hogar promedio. Es entonces cuando ser propietario de una vivienda empieza a sentirse menos como un logro común de la clase media y más como un lujo”.

En este sentido, en el análisis Bankrate indica que las viviendas solo se pueden definir como asequibles cuando su costo anual no supera el 30% de los ingresos del propietario; sin embargo, el ajustado mercado inmobiliario con la falta de inventario ha llevado a una gran escasez frente a la alta demanda disparando inevitablemente los precios de las viviendas.

Para Gailey esta tendencia en el mercado es lo que ha dejado al hogar estadounidense promedio con muchas menos casas de las que puede permitir, “y no hemos estado construyendo al ritmo que deberíamos”, dijo.

Pero, no solo es la falta de inventario lo que ha estado afectado al mercado en los últimos años, las tasas hipotecarias más altas también presionan y mantienen alejados a los futuros compradores.

Por lo tanto, las dificultades para la compra de una vivienda ponen muy lejos el cumplimiento del tan anhelado “sueño americano”, ya que, según datos del Censo, tan solo el año pasado la renta anual necesaria para la compra de una vivienda típica alcanzaba los $113,000 dólares, actualmente está alrededor de los $435,000 dólares.

