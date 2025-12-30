Las viviendas se vuelven más asequibles, pero los pagos iniciales siguen siendo un desafío

Pese a que el mercado inmobiliario se ha mantenido ajustado este año, para el último trimestre del 2025, los precios de las viviendas comenzaron a ceder impulsando aún más las ofertas; sin embargo, algunos compradores se mantienen al margen ante los elevados costos de los pagos iniciales que están representando todo un desafío para los futuros propietarios.

Para diciembre, las tasas hipotecarias a 30 años se ubicaron en 6.31%, influenciadas por la elevada inflación y los cambios en la política monetaria, y aunque los precios de las viviendas se dispararon debido a la falta de inventario, en los últimos meses redujeron su precio mostrando mayor asequibilidad.

No obstante, el Censo de Estados Unidos afirmó que los pagos iniciales siguen siendo el mayor obstáculo, pese a que en la segunda mitad de este año cayeron al 65%, uno de los niveles más bajo desde 2019.

Tomando en cuenta estos datos, Realtor.com indica que un comprador típico necesitará al menos siete años para el enganche. Sin embargo, una mayor oferta, podría seguir reduciendo el costo e impulsar las ventas.

Por otra parte, los precios de las viviendas este año han mostrado diferencias de un mercado a otro, según compara el índice de S&P Cotality Case-Shiller. “La mayor variedad de opciones en comparación con el año pasado también está atrayendo a más compradores al mercado”, expresó Lawrence Yun, economista jefe de Realtor.com, en un comunicado.

