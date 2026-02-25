La confianza del consumidor en EE.UU. aumenta en febrero

La confianza del consumidor aumentó en febrero y ofrece un respiro en medio de meses marcados por la incertidumbre económica. De acuerdo con este dato, los estadounidenses muestran una visión más optimista sobre el empleo y ciertas condiciones del mercado, aunque las preocupaciones por la inflación siguen presentes. Este nuevo dato aporta señales mixtas sobre el rumbo de la economía en 2025.

De acuerdo con el más reciente informe de la organización sin fines de lucro The Conference Board, el índice de confianza del consumidor subió 2.2 puntos en febrero y se ubicó en 91.2. El incremento revierte parcialmente la fuerte caída registrada en enero. En ese momento, los hogares manifestaron inquietud por sus ingresos y sus perspectivas laborales.

A pesar del avance, la cifra todavía se mantiene por debajo del máximo alcanzado en noviembre de 2024. Esto indica que, si bien hay señales de mejora, la percepción general aún no recupera los niveles más sólidos del año pasado.

Uno de los factores clave detrás del repunte es la visión más favorable sobre el empleo. Una mayor proporción de encuestados considera que los trabajos son “abundantes” en comparación con quienes opinan que son “difíciles de conseguir”. Ese cambio de percepción sugiere un leve fortalecimiento de la confianza en el mercado laboral.

Los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) respaldan parcialmente ese optimismo. En enero, los empleadores agregaron 130,000 puestos de trabajo, según el informe oficial. Sin embargo, el crecimiento acumulado en lo que va de 2025 alcanza solo 181,000 empleos. Esa cifra contrasta con los más de 2 millones de puestos creados en 2024.

Las expectativas a corto plazo sobre ingresos, condiciones de negocios y empleo también aumentaron. Aun así, se mantienen por debajo del nivel de 80 puntos. Este umbral es considerado por analistas como una señal que puede anticipar recesión. Es el mes número 13 consecutivo en que este indicador permanece bajo ese nivel.

En contraste, la evaluación de la situación económica actual bajó 1.8 puntos hasta 120. Esto refleja que, aunque el futuro se percibe con algo más de optimismo, el presente todavía genera dudas entre los consumidores.

El informe también revela que los altos costos continúan afectando la percepción económica. Dana Peterson, economista en jefe de The Conference Board, señaló en el comunicado que las respuestas escritas reflejan “un creciente pesimismo hacia los precios, la inflación y el costo de los bienes”.

Las expectativas de inflación a 12 meses cambiaron poco y se mantienen elevadas. Además, aumentaron las menciones relacionadas con comercio y política. En cambio, las referencias a las condiciones del mercado laboral disminuyeron ligeramente, en línea con la mejora observada en la percepción del empleo.

Un dato relevante es el incremento en los planes para adquirir artículos de alto valor durante los próximos seis meses. Destacan las intenciones de comprar autos usados, muebles, televisores y teléfonos inteligentes. Este comportamiento podría impulsar ciertos sectores del consumo.

Por otro lado, las expectativas de compra de vivienda se mantuvieron prácticamente sin cambios. Febrero suele ser un mes lento para el mercado inmobiliario, que además atraviesa una desaceleración prolongada desde hace varios años.

También te puede interesar: