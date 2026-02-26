Walmart pagará $100 millones por acusaciones de la FTC sobre engaños a repartidores

El gigante minorista Walmart deberá pagar $100 millones de dólares para cerrar un caso que lo acusa de haber engañado a miles de repartidores sobre cuánto ganarían realmente. El acuerdo fue anunciado por la Comisión Federal de Comercio (FTC) junto con 11 estados, tras una demanda presentada en una corte federal de California.

Según la FTC, Walmart habría provocado que conductores de su programa Spark Driver perdieran decenas de millones de dólares en ingresos. La agencia sostiene que la empresa mostró pagos base e incentivos inflados, además de montos de propinas que no siempre se entregaban como se prometía.

La demanda fue respaldada por Arizona, California, Colorado, Illinois, Michigan, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Utah y Wisconsin. Las autoridades alegan que Walmart también aseguró falsamente a los clientes que el 100% de las propinas iría a los conductores.

Los repartidores recibirán $79 millones de dólares en pagos como resultado del acuerdo, según los líderes de la FTC.

“Los mercados laborales no pueden funcionar eficientemente sin información veraz y no engañosa sobre los ingresos y otros términos materiales”, declaró Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, en el comunicado. “El acuerdo de hoy refleja el enfoque de la FTC Trump-Vance en garantizar un mercado laboral saludable para los trabajadores estadounidenses, lo cual es fundamental para el éxito de la nación”.

El servicio Spark Driver fue lanzado en 2018. Permite a trabajadores independientes aceptar entregas a través de una aplicación. Más de un millón de personas han realizado repartos mediante esta plataforma, considerada una de las mayores redes de entrega de última milla en Estados Unidos.

La FTC afirma que los problemas se remontan al menos a 2021. Según la queja, la empresa no informó que las propinas no estaban preautorizadas. Esto implicaba que, si el cliente no podía cubrir el monto o el cargo fallaba, el conductor no recibiría el dinero anunciado.

También se señala que Walmart dividía propinas cuando un pedido era repartido entre varios conductores, sin advertirlo claramente. Además, cuando la empresa modificaba pedidos agrupados, podía reducir el pago base o las propinas sin notificarlo antes de completar la entrega.

Otro punto clave fueron los incentivos. La FTC indica que Walmart ofrecía pagos adicionales por completar ciertas tareas o referir nuevos conductores. Sin embargo, no siempre reveló todas las condiciones necesarias para recibir esos incentivos y, en algunos casos, no pagó lo prometido aun cuando se cumplían los requisitos.

La agencia también sostiene que estas prácticas violaron la Ley de la Comisión Federal de Comercio y la Ley Gramm-Leach-Bliley, al obtener información bancaria y financiera de los conductores mientras los inducía con expectativas de ingresos inexactas.

Como parte del acuerdo, Walmart deberá implementar un programa de verificación de ganancias. Este sistema buscará asegurar que los conductores reciban el pago y las propinas prometidas. La empresa también tendrá prohibido modificar ofertas de pago base, incentivos o propinas después de presentarlas, salvo en circunstancias limitadas.

El acuerdo fue aprobado por votación 2-0 de la Comisión. Ahora deberá contar con la aprobación de un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

“Valoramos el arduo trabajo y la dedicación de los conductores que brindan excelentes servicios y productos a nuestros clientes”, escribió la compañía en un comunicado compartido por correo electrónico. “Estamos mejorando continuamente los procedimientos para garantizar la equidad y la transparencia para los conductores”

La empresa añadió que ha emitido pagos a conductores afectados y que continúa realizando pagos adicionales cuando corresponde, sin aclarar cuál es el monto promedio que recibiría cada repartidor.

También te puede interesar: