Cliente de McDonald’s recibe $5,000 por error: ¿qué hizo con el dinero?

Imagínate salir por un desayuno rápido y terminar con miles de dólares sin ser Warren Buffett. Sin embargo, eso fue exactamente lo que vivió un cliente de McDonald’s en Indiana. Lo que parecía una visita rutinaria al autoservicio terminó convirtiéndose en una prueba de honestidad que ahora lo ha hecho viral.

El protagonista de esta historia es Josiah Vargas, un joven del estado de Indiana conocido en TikTok como TikTok @dookiedoeboy. Según contó en un video publicado en la plataforma, acudió al drive-thru para comprar un McMuffin, pero al recibir la bolsa, notó que algo no cuadraba.

Dentro del paquete no había comida, en su lugar encontró varias bolsas llenas de fajos de billetes. El total era de aproximadamente $5,000 dólares en efectivo. La sorpresa fue inmediata. También el dilema.

Vargas explicó en su video que por un momento entendió la magnitud de lo que tenía en sus manos. No era una propina equivocada ni unos cuantos billetes. Era una suma considerable de dinero que claramente no le pertenecía.

En lugar de irse, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Regresó al restaurante para devolver el efectivo. Al entrar y explicar lo sucedido, los empleados reaccionaron con alivio. Según relató, incluso lo abrazaron varias veces como muestra de agradecimiento.

El dinero, al parecer, estaba destinado a otra operación interna del local. Un simple error en la entrega pudo haber causado un problema serio para el equipo del restaurante. La devolución evitó posibles pérdidas y complicaciones administrativas.

La historia no terminó ahí. Días después, los trabajadores del restaurante se comunicaron nuevamente con Vargas. Como muestra de gratitud, le entregaron $200 dólares y le ofrecieron un mes de comida gratis en el establecimiento.

Más allá del incentivo económico, el gesto le ganó reconocimiento en redes sociales. Hasta la escritura de este artículo, el video ya tenía acumuladas más de tres millones de visualizaciones. Usuarios destacaron su honestidad y señalaron que no todos habrían actuado igual.

El impacto de esta historia llegó a su entorno familiar, especialmente a su hermana, Haddie Keenum, quien creó una campaña en GoFundMe para apoyarlo. En la descripción calificó el incidente como “una prueba del universo”. La recaudación ya superó los 2,000 dólares, con una meta de $5,000 dólares.

Aunque en este caso se trató de un error evidente, apropiarse de efectivo ajeno puede considerarse delito dependiendo de las circunstancias y las leyes estatales. Si bien no fue un robo, si se lo hubiera quedado podría haberle ocasionado serios problemas con la ley, si se comprobaba que podría devolverlo y no lo hizo.

Como muchos dicen, los buenos somos más, y esta historia lo comprueba. Este tipo de noticias buenas, de honestidad y responsabilidad, son un paraíso en el desierto de la información y merecen compartirse, tal y como lo estamos haciendo. Y, como una manera de agradecimiento del universo, la campaña en GoFundMe terminará con una historia mucho más feliz.

