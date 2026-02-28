Cuánto pagará State Farm en dividendo a los clientes con seguros de automóvil

Si tienes un seguro de automóvil con State Farm, podrías recibir un reembolso que la propia compañía presume como el dividendo más grande en su historia. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando?

El pasado jueves, a través de un comunicado, State Farm anunció un reembolso de $5,000 millones de dólares en efectivo para clientes de automóviles.

La aseguradora estima que 49 millones de vehículos se beneficiarían de lo que llaman “el dividendo más grande en la historia de la compañía”. De ser así, se calcula que el reembolso promedio ronde los $100 dólares por vehículo asegurado. El monto exacto dependerá de las características del cliente, sus primas individuales y lugar de residencia.

“Como una compañía mutual centrada en el cliente, State Farm Mutual puede brindar valor directamente a sus clientes, a la vez que mantiene su solidez financiera para cumplir sus promesas en el futuro”, declaró Jon Farney, presidente y director ejecutivo de State Farm Mutual, en el comunicado. “Esto se tradujo este año en menores tasas de seguro de automóvil y un reembolso en efectivo de $5 mil millones de dólares en dividendos para los asegurados”.

El anuncio se produce en un momento en que muchos conductores enfrentan primas elevadas. En los últimos años, los costos del seguro de automóvil aumentaron debido a la inflación, el precio de las piezas y el encarecimiento de las reparaciones. Ahora, la reducción en algunos de esos gastos permitió generar un excedente.

Aunque la compañía con sede en Bloomington, Illinois, señala en su comunicado que será un reembolso en efectivo y que se distribuirán durante el verano, no dio detalles en cómo se repartirá ese dinero. Un portavoz señaló que se darán más detalles en los próximos meses y descartó la posibilidad de que se emitan como créditos.

“Este dividendo es posible gracias a la solidez financiera de State Farm Mutual y a un rendimiento de suscripción superior al esperado, reportado en toda la industria”, señala la compañía.

Además de la fuerte demanda, la compañía redujo sus costos en reparación de automóviles lo que favoreció a un dividendo más grande. Asimismo, State Farm aseguró bajar un promedio del 10% las tarifas de seguros de automóviles en 40 estados en los últimos meses, debido a la baja en la frecuencia de colisiones en 2025. Este último punto le permitió ahorrar $4,600 millones de dólares en primas a sus clientes.

State Farm tiene más de 19,200 oficinas de agentes y 65,000 empleados en Estados Unidos, que le permiten atender a más de 96 millones de asegurados con protecciones para automóviles, viviendas, pequeñas empresas y seguros de vida.

Otras aseguradoras también han ajustado tarifas en los últimos meses. La compañía USAA, que brinda seguros a miembros de las fuerzas armadas y sus familias, informó en enero que otorgó un total de $3,800 millones de dólares en ahorros a sus clientes el año pasado.

