Jennifer Lopez reveló los actores con los que le hubiese gustado tener relaciones íntimas

Recientemente, Jennifer Lopez volvió a encender las redes sociales tras realizar una declaración tan inesperada como honesta.

En una reciente participación en el podcast “Films To Be Buried With”, conducido por el actor y guionista Brett Goldstein, la cantante y actriz se sinceró sobre los hombres de la industria cinematográfica que más la han cautivado físicamente, confesando con quiénes le hubiese gustado tener relaciones íntimas.

La revelación surgió mientras JLo promocionaba “Office Romance”, la nueva comedia romántica que protagoniza junto a Goldstein.

Al repasar sus largometrajes favoritos, la artista recordó con especial entusiasmo a “True Romance”, un filme de acción de 1993 que marcó su juventud y que contaba con un reparto repleto de los galanes más codiciados de la época.

“Me habría acostado con cualquiera de ellos, lo que dice mucho de mi lado oscuro. Todos estuvieron jodidamente buenos en esta película”, admitió la estrella entre risas de complicidad.

Lopez detalló que su fuerte atracción no se limitaba solo al plano físico, sino al carisma, la intensidad y la sensualidad que los personajes proyectaban en la pantalla.

Entre los actores mencionados que despertaron las fantasías de la intérprete se encuentran figuras de la talla de Brad Pitt, Christian Slater, Val Kilmer, Dennis Hopper, Gary Oldman y el fallecido James Gandolfini.

Incluso, sorprendió al destacar el rol de Oldman como el criminal Drexl Spivey: “Los dientes de oro, todo el look, las rastas… me gusta”, bromeó.

La química desplegada en la entrevista también sirvió para que la “Diva del Bronx” desmintiera de manera tajante los rumores de un supuesto romance con su compañero Brett Goldstein, asegurando que la prensa siempre intenta vincularla sentimentalmente con cada hombre con el que trabaja.

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