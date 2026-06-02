Jennifer Lopez desmintió rumores de romance con Brett Goldstein

Jennifer Lopez decidió poner punto final a las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con el actor británico Brett Goldstein, con quien protagoniza el filme “Office Romance”.

Durante una entrevista en vivo en el programa televisivo Today, la cantante y actriz de 56 años abordó directamente las preguntas sobre su vida amorosa, desmintiendo cualquier romance fuera de la pantalla con el actor.

Los rumores comenzaron a intensificarse debido a la química entre ambos durante la promoción de su nueva comedia romántica para Netflix, “Office Romance”.

Las alarmas de los fanáticos se encendieron aún más luego de que Lopez declarara recientemente que el ganador del Emmy por “Ted Lasso” ha sido su “mejor beso en pantalla”. Sin embargo, durante la emisión matutina, la artista dejó claro que los destellos de complicidad forman parte de su trabajo profesional.

“No estamos saliendo”, aclaró Lopez de manera firme pero sonriente, cortando de raíz los comentarios.

Goldstein, quien también estuvo presente en la entrevista, respaldó las declaraciones de su compañera, confirmando que su vínculo se limita a una gran amistad y admiración mutua. El actor reveló que escribió el guion de la película pensando exclusivamente en ella, describiéndola como “la mejor estrella de comedias románticas”.

Esta aclaración llega en un momento de alta atención mediática para Lopez, quien se encuentra soltera tras haber solicitado el divorcio de Ben Affleck en agosto de 2024.

A pesar de las expectativas del público por ver a la pareja de la ficción unida en la vida real, los protagonistas dejaron claro que la magia entre ellos se queda estrictamente bajo los reflectores del set de filmación.

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