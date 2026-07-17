Francia o Inglaterra: quién se queda con el tercer puesto del Mundial 2026 según la IA

Francia parte con ventaja sobre Inglaterra para quedarse con el tercer puesto del Mundial 2026. Un análisis que cruza rendimiento reciente, producción ofensiva, descanso, bajas y probabilidades del mercado ubica al equipo francés como favorito, aunque no por un margen definitivo.

La proyección más probable es una victoria de Francia por 2-1, en un partido abierto y con ocasiones para ambos equipos.

La IA elige a Francia para subir al podio

El modelo le asigna a Francia alrededor de 57% de posibilidades de imponerse, frente a un equipo inglés que llega golpeado después de perder 2-1 ante Argentina en las semifinales. Las cuotas también colocan al conjunto francés como favorito para quedarse con el tercer lugar.

No se trata de una certeza. Los partidos por el tercer puesto suelen ser difíciles de anticipar porque los entrenadores rotan jugadores, las defensas conceden más espacios y la motivación cambia después de quedar fuera de la final.

Aun así, hay varios factores que inclinan la predicción hacia Francia.

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Por qué Francia aparece como favorita

El conjunto francés marcó 16 goles antes de encontrarse con España en las semifinales y mostró más variantes ofensivas durante el torneo. Además, tuvo un día adicional de recuperación, ya que disputó su semifinal antes que Inglaterra.

Kylian Mbappé es otro elemento decisivo. El delantero llega al partido empatado con Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro y tiene una oportunidad adicional para aumentar su cuenta antes de que Argentina dispute la final.

Ese objetivo individual puede reducir uno de los grandes interrogantes de estos encuentros: la falta de motivación. Mbappé está en condiciones de jugar y podría ser titular, aunque Didier Deschamps no confirmó la formación.

El partido también marcará la despedida de Deschamps como seleccionador francés. Los jugadores manifestaron su intención de ganar como reconocimiento al entrenador que condujo al equipo al título mundial de 2018 y a la final de 2022.

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Inglaterra tiene argumentos para romper el pronóstico

La principal fortaleza inglesa está en su mediocampo. Jude Bellingham y Declan Rice pueden controlar el ritmo, recuperar la pelota y aprovechar cualquier desconexión de una selección francesa que podría realizar varios cambios.

Harry Kane también conserva capacidad para definir un encuentro cerrado. Inglaterra, además, llega tras competir de igual a igual contra Argentina y solo quedó eliminada después de una remontada en la parte final del partido.

Su problema puede estar en el desgaste. Inglaterra jugó su semifinal un día después de que Francia y tuvo menos tiempo para recuperarse. También podría reservar futbolistas o dar minutos a integrantes del plantel que participaron poco durante el torneo.

Jordan Henderson quedó fuera por una fractura en el brazo, mientras que el cuerpo técnico analiza posibles modificaciones en todas las líneas.

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Francia también llega con bajas y dudas

William Saliba no estará disponible después de lesionarse durante la derrota frente a España. Ibrahima Konaté aparece como su posible reemplazante junto a Dayot Upamecano.

La ausencia puede afectar una defensa francesa que ya mostró dificultades ante el juego colectivo español. Sin embargo, Francia conserva una delantera con Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué, suficiente para explotar una eventual formación inglesa alternativa.

El resultado que proyecta la IA

La predicción combina diversos factores:

Mayor producción ofensiva de Francia.

Un día adicional de descanso.

La motivación de Mbappé por la Bota de Oro.

La despedida de Deschamps.

Posibles rotaciones y menor recuperación de Inglaterra.

La tendencia de estos partidos a presentar goles.

Pronóstico final: Francia 2-1 Inglaterra.

El escenario alternativo más probable es un empate durante los 90 minutos y una definición en tiempo extra o por penales. Pero, entre dos selecciones que llegan heridas por las semifinales, Francia parece conservar más recursos ofensivos para quedarse con el último lugar del podio.

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