Lionel Messi responde a las críticas tras llevar a Argentina a la final del Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”

Lionel Messi volvió a ser determinante para que Argentina avanzara a la final del Mundial 2026. El capitán albiceleste destacó el carácter de su equipo tras remontar 2-1 frente a Inglaterra y aseguró que el grupo volvió a demostrar que los éxitos son producto del esfuerzo.

La selección argentina vino de atrás luego de que Inglaterra se adelantara al minuto 55. Cuando parecía que el panorama se complicaba, Enzo Fernández igualó el marcador al 85 y Lautaro Martínez sentenció el triunfo en el tiempo agregado (90+2), con dos asistencias de Lionel Messi.

Messi destaca la fortaleza de Argentina

Al finalizar el encuentro disputado en el estadio de Atlanta, Lionel Messi aseguró que el equipo volvió a responder en un momento de máxima exigencia y recordó el camino recorrido desde que conquistaron la Copa del Mundo hace cuatro años.

“Hace cuatro años logramos lo que queríamos, jugar el último partido y ser los mejores durante cuatro años. Otra vez hemos vuelto a demostrar que nadie nos regala nada y nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo”.

El capitán también expresó su felicidad por volver a darle una alegría a la afición argentina.

“Estoy una vez más muy orgulloso de poder dar una alegría a todo el pueblo argentino”, indicó el delantero, quien agregó que “solo era un partido de fútbol”. “Queríamos conseguir la victoria y meternos en la final de una Copa del Mundo“.

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¡Gracias por defender estos colores con el alma! ??? pic.twitter.com/SlpYDC46k9 — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) July 16, 2026

El capitán resalta la unión del grupo

Para Lionel Messi, la capacidad de reacción fue una muestra más del compromiso que caracteriza a la selección argentina.

“Felices de haberlo hecho otra vez y de la manera que lo hicimos, cuando teníamos todo en contra. Con cabeza, con fútbol, con ganas. Este grupo demuestra una vez más lo que es capaz de hacer”, añadió.

El atacante también pidió valorar el proceso que ha vivido el equipo durante los últimos años.

“Ahora, hay que disfrutar del momento con los compañeros. Este grupo no le debe nada a nadie. Se demostró que damos el máximo siempre y damos muchísima alegría a todos los argentinos durante todos estos años. Volver a jugar una final de la copa del mundo otra vez, con lo que eso significa para los argentinos… Pase lo que pase, hay que valorar este proceso y como siempre será lo que Dios quiera nada más”, remarcó.

Messi reconoce el significado del triunfo sobre Inglaterra

Además de celebrar el pase a la final del Mundial 2026, Lionel Messi reconoció que enfrentar a Inglaterra siempre tiene un significado especial para Argentina.

“Impresionante, hoy fue un día increíble. Si bien, como decíamos antes del partido, era un partido de fútbol, nunca deja de ser especial jugarlo contra Inglaterra, con lo que eso significa y más una semifinal del mundo”, dijo en declaraciones a la FIFA tras ser elegido como el mejor jugador del partido.

“Queríamos darle esta alegría a la gente y meternos en la final del mundo”, agregó el delantero, quien participó con las asistencias en ambos goles argentinos.

Messi elogia el presente de Argentina

El capitán destacó nuevamente el nivel colectivo que ha mostrado el conjunto dirigido por Argentina durante el torneo.

“Es increíble todo lo que viene haciendo este grupo, y hoy (es) una muestra más de carácter, de querer, de unión, de fuerza, de fútbol; porque lo fuimos a buscar con juego también y con paciencia”, subrayó.

España, el último rival rumbo al título

Ahora, Argentina buscará defender la corona del Mundial 2026 frente a España, un rival que Lionel Messi conoce perfectamente tras gran parte de su carrera en el futbol español.

“Es una selección enorme con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien. Es una filosofía de fútbol, ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores”, expresó.

El delantero anticipó un duelo muy equilibrado y especial. La final también representará la tercera participación de Lionel Messi en una final de la Copa del Mundo, después de disputar las ediciones de 2014 y 2022.

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