Rayan Cherki cree que Francia es mejor que España, pero los errores los dejaron fuera

La selección española venció 0-2 a Francia en el Estadio Dallas. El conjunto francés se quedó a un paso de jugar su tercera final consecutiva en un Mundial. Rayan Cherki, después de la derrota, sigue pensando que Francia es superior.

El conjunto francés llegó a semifinales como el gran favorito en la serie. Sin embargo, la selección dirigida de Luis de la Fuente supo controlar a la perfección el temido ataque de Francia. Rayan Cherki está consciente de que España fue mejor en el partido, peor no lo era en la previa.

“España fue mejor en todas las facetas del juego. Lo querían más que nosotros. Estoy convencido de que somos un equipo mejor, pero esta tarde ellos fueron superiores. Quizá no supimos gestionar bien nuestras emociones”, dijo el futbolista del Manchester City en zona mixta.

?? “No hemos perdido contra el árbitro, no hemos perdido contra España, hemos perdido contra nosotros mismos”



La autocrítica de Rayan Cherki luego de que Francia ?? quedó eliminada de la Copa del Mundo ?#FOX26 pic.twitter.com/5qSqajCkfD — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) July 14, 2026

Francia llegó a las semifinales con un paso demoledor en el Mundial. El conjunto de Kylian Mbappé habían marcado goles en todos los partidos del Mundial y acumulaban 16 goles antes del duelo contra España. “La Roja” nubló todas las ideas del temido ataque francés.

“La decepción es enorme. Sabíamos que su principal virtud era jugar a un ritmo engañoso, pausando el partido. En algunos momentos, nosotros deberíamos haber hecho lo mismo. Fue más complicado de lo que pensábamos. Tácticamente fueron mejores que nosotros y estuvieron mejor colocados. Estamos en unas semifinales de un Mundial y estos partidos se deciden por pequeños detalles”, agregó.

Perder contra España está en los papeles, pero el problema fue el bajo rendimiento colectivo de toda Francia, principalmente en su ataque y mediocampo. Una delantera con futbolistas de la talla de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y además la inclusión de Bradley Barcola, no pudieron generar acciones de gran peligro.

“Con la calidad que tenemos, deberíamos haberlo hecho mejor. Ellos estuvieron bien y nosotros no mostramos la imagen que queríamos mostrar”, concluyó.

Datos detallados del partido entre España y Francia

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