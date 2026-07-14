El duro dardo de Deschamps a la FIFA e Iván Barton: “¿Está a la altura de una semifinal

El técnico de la selección de Francia, Didier Deschamps, apuntó contra el arbitraje del salvadoreño Iván Barton para explicar la eliminación de su equipo en el Mundial 2026 a manos de España. Aunque el silbante centroamericano empezó con dudas y mejoró con los minutos, el estratega galo consideró que su trabajo no estuvo a la altura de una semifinal.



Francia terminó sucumbiendo 2-1 ante los españoles, en un partido condicionado por una acción de penalti que abrió el camino de la derrota. De acuerdo con el periódico francés Le Parisien, Deschamps puso en duda la idoneidad del colegiado para un juego de tal relevancia: “No quiero pasar por llorón, porque perdimos, pero…¿Está el árbitro a la altura para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo?”, cuestionó.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia: "Yo les pregunto y no voy a responder. No quiero pasar por llorón porque perdimos, pero… ¿el árbitro de esta noche tenía el nivel para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo? "pic.twitter.com/svH8QxXvkM — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 14, 2026



Aunque el estratega quiso matizar sus declaraciones señalando que no acusaba a nadie en particular, su dardo hacia la FIFA por la designación de un silbante de la Concacaf fue evidente. “No lo digo solo porque perdimos hoy. Hubo bastantes situaciones que jugaron en nuestra contra”, insistió el timonel francés.



Las jugadas clave del partido



Barton tuvo decisiones determinantes. Al minuto 22, señaló un penalti en contra de Francia tras una acción imprudente de Lucas Digne sobre Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal cambió la falta por gol para abrir el marcador, guiando a España hacia una victoria con total autoridad.

¡DESCHAMPS TERMINÓ MOLESTO! ?



Didier Deschamps evitó entrar en la polémica tras la eliminación de Francia.



Su respuesta sobre el arbitraje fue un seco: "No voy a entrar a discutir eso", aunque su gesto dejó claro que no quedó nada conforme.



?: Daniel Santillán pic.twitter.com/Gn1MM8Vjjh — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 14, 2026



Con este triunfo, la escuadra española cobró revancha de la dolorosa derrota sufrida ante los franceses en los octavos de final del Mundial 2006. En aquella ocasión, los ibéricos cayeron 3-1 con goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane, tras haber iniciado ganando con un tanto de David Villa.

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