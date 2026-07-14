Mikel Oyarzabal hace historia contra Francia y se pone a la par de Emilio Butragueño y David Villa

Mikel Oyarzabal volvió a ser determinante para España al marcar en la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia e igualar el mayor registro de goles de un futbolista español en una misma Copa del Mundo.

El atacante convirtió un penalti al minuto 22 para llegar a cinco goles en el torneo, cifra con la que alcanzó la marca establecida por David Villa en Sudáfrica 2010 y Emilio Butragueño en México 1986.

Oyarzabal iguala la mejor marca goleadora de España en un Mundial

Con su anotación ante Francia, Mikel Oyarzabal alcanzó los cinco goles en el Mundial 2026, registro que ningún otro jugador español ha superado en una sola edición del torneo.

Hasta este partido, la mejor cifra pertenecía a Emilio Butragueño, quien anotó cinco veces en México 1986 —cuatro de esos tantos frente a Dinamarca en los octavos de final—, y a David Villa, que también firmó cinco goles durante Sudáfrica 2010, edición en la que España conquistó su único título mundial.

Además de igualar esa marca, el delantero se ubica en el sexto lugar en solitario entre los futbolistas españoles con más goles en una misma Copa del Mundo.

El delantero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera

El futbolista dirigido por Luis de la Fuente mantiene un rendimiento sobresaliente con la selección española. En sus últimos 21 partidos registra 18 goles y seis asistencias, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Su actuación en el Mundial 2026 confirma el protagonismo que ha asumido en los últimos años, después de convertirse también en el autor del gol que dio el triunfo a España en la final de la Eurocopa 2024 frente a Inglaterra.

Así marcha Oyarzabal entre los máximos goleadores de España

Con el tanto frente a Francia, Mikel Oyarzabal llegó a 30 goles como internacional y continúa escalando posiciones entre los máximos anotadores en la historia de España.

La clasificación es la siguiente:

David Villa – 59 goles

– 59 goles Raúl González – 44

– 44 Fernando Torres – 38

– 38 Álvaro Morata – 37

– 37 David Silva – 35

– 35 Mikel Oyarzabal – 30

– 30 Fernando Hierro – 29

El delantero sigue aumentando sus registros con la selección española y ya comparte la mejor cifra goleadora conseguida por un jugador del país en una sola edición de la Copa del Mundo.

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