Mundial 2026: una semifinal exclusiva para campeones del mundo, algo que se repite por tercera vez en la historia

Las semifinales del Mundial 2026 tendrán una particularidad poco habitual en la historia del torneo. Francia, España, Argentina e Inglaterra, los cuatro equipos que siguen en carrera por el título, ya saben lo que es conquistar una Copa del Mundo, una coincidencia que solo se había producido en dos ediciones anteriores.

Con los cruces ya definidos, Francia enfrentará a España y Argentina se medirá con Inglaterra en una antesala de la final integrada exclusivamente por selecciones campeonas del mundo.

La presencia de cuatro campeones en esta instancia rompe una sequía de 36 años. La ocasión más reciente ocurrió en Italia 1990 y, antes de ello, únicamente se había registrado en México 1970.

Entre los semifinalistas acumulan siete títulos mundiales. Argentina conquistó la Copa del Mundo en 1978, 1986 y 2022; Francia levantó el trofeo en 1998 y 2018; Inglaterra conserva el título obtenido en 1966 y España el conseguido en Sudáfrica 2010.

Un hecho excepcional dentro de la historia de los Mundiales

Desde la creación del torneo en 1930, las semifinales han estado integradas en la mayoría de las ocasiones por selecciones que buscaban su primer campeonato junto a otras con experiencia ganadora.

Sin embargo, solo tres ediciones presentan una antesala de la final formada íntegramente por campeones del mundo: México 1970, Italia 1990 y ahora el Mundial 2026.

En la edición de 1970, Brasil derrotó 3-1 a Uruguay en una de las semifinales, mientras que Italia protagonizó un histórico triunfo por 4-3 sobre Alemania. Aquella selección brasileña, liderada por Pelé, terminaría levantando su tercera Copa Jules Rimet.

Veinte años después volvió a repetirse el escenario. En Italia 1990, Argentina eliminó al anfitrión en una definición por penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. En la otra llave, Alemania también necesitó los penales para superar a Inglaterra antes de terminar proclamándose campeona del torneo.

Desde entonces, ninguna Copa del Mundo había reunido nuevamente a cuatro selecciones con al menos un título en la fase semifinal.

El recorrido histórico refleja la diversidad de semifinales que ha tenido el torneo. En 2022, Argentina compartió esa instancia con Croacia, Francia y Marruecos; cuatro años antes, Francia se cruzó con Bélgica mientras Croacia enfrentó a Inglaterra; y en 2014 las llaves fueron Alemania-Brasil y Holanda-Argentina.

En 2010, Uruguay se midió a Holanda y Alemania enfrentó a España. En 2006 jugaron Alemania contra Italia y Francia frente a Portugal, mientras que en 2002 Brasil eliminó a Turquía y Alemania hizo lo propio con Corea del Sur.

Las ediciones anteriores también muestran combinaciones similares, con la presencia constante de selecciones sin títulos junto a potencias tradicionales. Solo en tres oportunidades la lucha por alcanzar la final quedó reservada exclusivamente para países que ya habían levantado la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 añadirá así un nuevo capítulo a esa reducida lista, con cuatro campeones históricos buscando un lugar en la final y la posibilidad de ampliar su palmarés en el torneo más importante del fútbol internacional.

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