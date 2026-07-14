España sometió a Francia y se metió en la final del Mundial de 2026

España y Francia se enfrentaron en el Estadio Dallas por las semifinales del Mundial de 2026. La selección española derrotó 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. El conjunto de Luis de la Fuente dominó el partido de principio a fin. España inscribe su nombre en la final del Mundial de 2026.

La selección española dominó por completo el partido en el Estadio Dallas. La victoria española nunca estuvo en tela de juicio durante el partido. España controló a la temida selección francesa que había marcado en todos los partidos del Mundial.

España consigue la segunda final de su historia en un Mundial. “La Roja” ahora espera por su rival. Inglaterra y Argentina definirán al segundo finalista. España estará presente en el Estadio Nueva York Nueva Jersey el próximo 19 de julio.

Once inicial de España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

Once inicial de Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé.

En los primeros minutos del encuentro ambas selecciones ejecutaron su plan esperado. España mantenía la posesión del balón y, con jugadas bien elaboradas, intentaba llegar al área rival. Francia, con una filosofía mas vertical, con pocos pases llegaba al área española.

Los minutos iniciales eran de mucho estudio. Ninguna selección llegaba con criterio a tres cuartos de cancha. Sin embargo, un error de Lucas Digne cambiaría el libreto del partido.

Another look at the Lucas Digne challenge on Lamine Yamal that resulted in a Spain penalty pic.twitter.com/cfwNX5QFbo — FOX Sports (@FOXSports) July 14, 2026

El lateral del Aston Villa intentó despejar el balón tras un centro conectado desde el costado izquierdo. Digne cabeceó hacia al costado y cuando intentó despejar con el pie no se percató que Lamine Yamal llegó para anticiparlo. Esto hizo que Digne cometiera con ingenuo penal.

La pena máxima fue ejecutada por Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad pateó con seguridad hacia su derecha y Mike Maignan no pudo detener el remate. Este fue el quinto gol de Oyarzabal en el Mundial de 2026 y el tanto representó la primera vez en el Mundial que Francia queda en desventaja en el marcador.

GOOOOAAL FROM THE SPOT! Spain takes the lead!



Mikel Oyarzabal scores his 5th goal of the 2026 FIFA World Cup ?? pic.twitter.com/as5Ti2YEzd — FOX Sports (@FOXSports) July 14, 2026

Las malas noticias continuaron para Francia a 30 minutos del primer tiempo. William Saliba, defensor del Arsenal y primer central de Francia, salió lesionado. En su lugar ingresó Maxence Lacroix.

La selección española aprovechó su momento en el partido. Los dirigidos por Luis de la Fuente siguieron con su presión alta que promovía los errores en salida del Francia. España aprovechó muy bien los momentos de ajuste y acoplamiento de la defensa francesa ante la sustitución de Saliba.

The beautiful game on full display from Spain on this chance ? pic.twitter.com/rNxRb7kCsX — FOX Sports (@FOXSports) July 14, 2026

Segundo tiempo en Dallas

Para la segunda mitad Didier Deschamps decidió sacar a Adrien Rabiot del partido. El futbolista del AC Milan tenía amarilla y fue sustituido por Manu Koné, mediocampista que milita en la Roma.

Al minuto 58 llegaría el segundo gol de España. El conjunto de Luis de la Fuente siguió haciendo de las suyas con su posesión y circulación de balón. Pedro Porro subió al ataque y, con una gran pared com Dani Olmo, el lateral del Tottenham recibió para definir sin presión alguna el mano a mano con Mike Maignan. España lo ganaba 2-0.

Porro ?? Olmo ?? Porro to double Spain's advantage! pic.twitter.com/WyIHZDhkZp — FOX Sports (@FOXSports) July 14, 2026

La selección de Francia lucía completamente desordenada y frustrada por no poder superar el bloque defensivo español. El mediocampo estuvo carente de ideas y el tridente de Mbappé, Dembélé y Olise no pudieron ganar ningún cara a cara contra futbolistas rivales.

Francia, en medio de la necesidad de buscar el descuento, no podía tener el balón y encontrar espacios en ataque. Un ejemplo de la ausencia de ideas de Francia se vio en una jugada clara de gol que solo fue promovida por un error de Unaí Simón en el arco. El guardameta salió a cortar un balón fuera del área, el balón le quedó a Désiré Doué, pero el futbolista del PSG no fue capaz de rematar a un arco completamente desprotegido.

France can't capitalize on the empty net! ? pic.twitter.com/t8Or3KF1ey — FOX Sports (@FOXSports) July 14, 2026

Datos detallados del partido entre España y Francia

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