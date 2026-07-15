Vozinha podría llegar al Inter Miami: qué se sabe del posible fichaje del arquero de Cabo Verde

El nombre de Vozinha volvió a instalarse con fuerza en el mercado de pases después de su actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026. El arquero de 40 años, una de las revelaciones del torneo, aparece ahora vinculado con Inter Miami, donde podría convertirse en compañero de Lionel Messi.

Por ahora, sin embargo, no existe un fichaje confirmado. Inter Miami no anunció su contratación y tampoco se informó oficialmente que haya un acuerdo firmado. La noticia se mantiene en el terreno del interés y las negociaciones preliminares mencionadas por distintos medios.

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Por qué Inter Miami se interesaría en Vozinha

Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, quedó libre después de finalizar su contrato con el Chaves de Portugal el 30 de junio. Su condición de agente libre permitiría que Inter Miami lo incorporara sin pagar una transferencia a otro club.

El arquero ganó visibilidad internacional gracias a sus actuaciones ante España, Uruguay y Argentina. Sus intervenciones ayudaron a Cabo Verde a superar la fase de grupos en su primera participación mundialista y lo convirtieron en uno de los jugadores más populares del torneo.

Medios españoles y estadounidenses aseguran que el club de Florida sigue su situación. Algunas versiones incluso sostienen que David Beckham quedó impresionado con su rendimiento, pero ese detalle no fue confirmado públicamente por el copropietario de Inter Miami ni por la institución.

La particular situación del arco de Inter Miami

Inter Miami cuenta actualmente con el canadiense Dayne St. Clair, además de otros arqueros dentro de su plantel. Por eso, una eventual llegada de Vozinha no garantiza que se convierta automáticamente en titular.

Su contratación podría responder a la búsqueda de experiencia, liderazgo y una alternativa para la segunda parte de la temporada de la MLS. También tendría un evidente impacto comercial después de la popularidad alcanzada por el caboverdiano durante el Mundial.

A sus 40 años, Vozinha aportaría una trayectoria extensa y la posibilidad de sumarse inmediatamente, aunque el club debería analizar su espacio dentro del plantel y las reglas salariales de la liga.

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¿Ya comenzaron las negociaciones?

Algunos medios sostienen que existe un interés firme e incluso contactos iniciales. Sin embargo, no se conocen detalles sobre una oferta, duración del contrato, salario o exámenes médicos.

La página oficial de Inter Miami no incluye ninguna comunicación sobre Vozinha entre sus últimos movimientos. El club sí confirmó recientemente la incorporación del defensor ecuatoriano Fricio Caicedo, pero no hizo ningún anuncio relacionado con el arquero de Cabo Verde.

Inter Miami reúne actualmente a figuras internacionales y mantiene una fuerte presencia latinoamericana, por lo que el perfil de Vozinha encajaría tanto desde el punto de vista deportivo como mediático.

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