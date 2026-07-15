¿Habrá operativos de ICE durante Argentina-Inglaterra? Lo que se sabe sobre la seguridad en Atlanta

La semifinal entre Argentina e Inglaterra movilizará este miércoles el mayor operativo de seguridad implementado hasta ahora durante el Mundial 2026. El despliegue incluirá a la Policía de Atlanta, el FBI y otras agencias federales, mientras crece la preocupación entre algunos aficionados por una posible presencia de agentes de inmigración cerca del estadio.

Las autoridades confirmaron que habrá más personal en el área metropolitana, vigilancia en zonas de entretenimiento, controles alrededor del Mercedes-Benz Stadium y coordinación entre fuerzas locales y federales. Sin embargo, hasta el momento no se anunció una redada migratoria dirigida contra quienes asistan al partido.

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Qué se sabe sobre la presencia de ICE

Reportes publicados este miércoles indican que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podrían participar en el operativo federal alrededor del estadio.

La función atribuida a esos agentes no sería comprobar el estatus migratorio de los aficionados, sino colaborar en investigaciones vinculadas con mercancía falsificada, reventa ilegal de boletos, tráfico de drogas y personas que tengan órdenes de captura pendientes.

No existe, hasta ahora, un comunicado público de ICE que anuncie controles migratorios generales en los accesos al estadio. Por eso, no es preciso afirmar que la agencia realizará redadas entre los asistentes.

El FBI y la Policía de Atlanta reforzaron la seguridad

La Policía de Atlanta confirmó que desplegó personal adicional y otros recursos en distintos puntos de la ciudad. El operativo fue coordinado con el FBI y los organismos encargados de la seguridad del Mundial.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

Accesos diferenciados para algunos grupos de aficionados.

Mayor presencia policial en los alrededores del estadio.

Vigilancia reforzada en hoteles, bares y zonas de concentración.

Controles sobre pancartas con mensajes políticos, raciales o provocadores.

Aproximadamente 1,600 efectivos asignados al dispositivo.

Las autoridades no revelaron todos los detalles tácticos para no comprometer el funcionamiento del operativo.

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Por qué el partido fue considerado de alto riesgo

La preocupación se relaciona con la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra, atravesada por la Guerra de las Malvinas y por varios enfrentamientos mundialistas cargados de polémica.

Los organismos de seguridad también analizaron la posibilidad de incidentes entre grupos de aficionados. Por ese motivo, el partido fue catalogado como el encuentro de mayor riesgo del torneo, aunque las autoridades insistieron en que no existe una amenaza específica contra el estadio.

¿Puede ICE detener a una persona cerca del estadio?

La presencia en un evento deportivo no impide que una agencia federal actúe contra alguien que tenga una orden judicial o de arresto vigente.

Eso es diferente de realizar controles indiscriminados sobre todos los aficionados. Las autoridades no informaron que los espectadores deban presentar documentos migratorios para ingresar: deberán cumplir con los requisitos habituales de seguridad y mostrar una entrada válida.

Lo recomendable es llegar con anticipación, llevar únicamente los objetos permitidos, evitar pancartas provocadoras y seguir las instrucciones del personal del estadio.

Las personas que tengan dudas sobre su situación migratoria deben recordar que pueden guardar silencio y solicitar asesoramiento legal. No obstante, el despliegue anunciado para este miércoles se presenta oficialmente como un operativo de seguridad pública, no como una acción migratoria masiva.

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