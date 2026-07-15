Mundial 2026: cuándo fue la última vez que Inglaterra avanzó a una final

Inglaterra y Argentina se han enfrentado 14 veces en toda su historia, con una clara ventaja para los británicos, que solo perdieron tres veces (una en penales en 1998). Sin embargo, hay otros datos que maquillan la semifinal del Mundial 2026 con datos a favor de uno u otro. Un ejemplo llamativo es cuándo fue la última vez que Inglaterra avanzó a una final.

Si te vas a cualquier sitio web que te comparta la lista completa de finales de los Mundiales (1930-2022), probablemente te cueste mucho encontrar a la selección inglesa. La razón es que solo en una ocasión logró disputar la final de una Copa del Mundo.

Esto fue en el Mundial de Inglaterra 1996. Exactamente en el único mundial que ha organizado la nación europea y que además le otorgó la única y casi escondida estrella de su escudo.

Este miércoles 15 de julio, a partir de las 3:00 pm ET, Inglaterra tiene la oportunidad de acceder a una nueva final. Pero al frente tiene a Argentina, una selección que, si bien parece tenerle la medida tomada, porta un dato que atemoriza a los británicos: siempre que jugó una semifinal avanzó a la final.

Pero los partidos están para jugarlos. Francia venía como favorita en las semifinales y España le pegó un baile descomunal en el Estadio Dallas (2-0), lo que indica que nada está escrito en el terreno de juego.

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Contra quién jugó Inglaterra las semifinales del Mundial 1966

Luego de ganar su grupo en condición de invicta, Inglaterra eliminó a Argentina en cuartos de final (1-0) y seguidamente disputó la semifinal contra Portugal, inspirada con el instinto goleador de Eusébio, que acabó siendo el máximo artillero de aquel Mundial (9).

Con un doblete de Robert “Bobby” Charlton, Inglaterra ganó por 2-1 y accedió a su primera final mundialista (la única hasta ahora), que jugó ante Alemania Federal.

Bobby Charlton anota uno de los goles frente a Portugal en la semifinal del Mundial 1966. Crédito: Bippa | AP

La final se celebró en el estadio de Wembley, en Londres, ante casi 97,000 espectadores. El resultado fue de 4-2 para los británicos, con un imponente hat-trick de Geoff Hurst. Sin embargo, el partido tuvo una de las mayores polémicas de la historia.

¿Qué pasó? Tras los 90 minutos y con el 2-2 en el marcador, Inglaterra y Alemania Federal se fueron a prórroga. Allí apareció Geoff Hurst, al minuto 101: su disparo hizo que pelota pegara en el travesaño y luego picó cerca de la línea, pero jamás entró a portería.

El árbitro convalidó el gol luego de consultar con el juez de línea e Inglaterra pasó a ganar 3-2. Afortunadamente para ellos, luego vino el 4-2, por lo que no ganaron exclusivamente con aquel “gol fantasma”, ese que mantiene la estrella de campeona de la misma forma… como un fastasma.

Resumen de las mejores jugadas de la final entre Inglaterra y Alemania Federal.

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