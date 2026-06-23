Por qué tantos jugadores del Mundial 2026 llevan botas de fútbol rosas

No importa el partido que mires ni la selección que esté en el campo: la mayoría de jugadores del Mundial 2026 llevan botas de fútbol rosas. Algunos en tono fluorescente, fucsia o magenta, pero el caso es igual… parecen haberse adueñado del torneo. ¿Por qué?

Hace apenas dos décadas, utilizar botas rosas era una forma de llamar la atención, por la combinación del color con el verde del césped. Los primeros modelos llamativos fueron las ‘Nike Mercurial’, que se popularizaron por vestir a jugadores como Nicklas Bendtner y Neymar.

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Botas de fútbol rosas en el Mundial 2026: una estrategia unificada

La expansión de esta tendencia no surgió por casualidad. Antes del Mundial 2026, prácticamente todas las principales marcas deportivas lanzaron colecciones especiales para el torneo utilizando diferentes variantes del rosa.

Nike presentó el ‘Breakout Pack’, Adidas respondió con el ‘Road to Glory Pack’, Puma lanzó el ‘Showtime Pack’ y New Balance hizo lo propio con el ‘Pure Ambition Pack’.

Aunque cada colección incorporaba tecnologías y diseños distintos, todas compartían un elemento en común: el predominio de tonos rosas intensos.

Harry Kane, al igual que sus rivales, lleva botines rosados en el duelo entre Inglaterra y Ghana. Crédito: Martin Meissner | AP

La mayoría de diseñadores profesionales que fueron consultados sobre este fenómeno coincidieron en la explicación: la visibilidad del rosa en el campo de juego.

“Cuando introduces un color así en un entorno muy competitivo, se crea de forma natural un contraste muy interesante”, explicó un diseñador de New Balance a la revista GQ España.

“Es vibrante y aumenta la visibilidad, destacando fácilmente en las retransmisiones televisivas. Es como cuando se popularizaron las botas de fútbol totalmente blancas. Los colores neón para los modelos de alto rendimiento vuelven a estar de moda”, añadió el experto.

En este sentido, para una marca que invierte millones de dólares en patrocinar jugadores, lograr que sus productos sean identificables en cuestión de segundos se ha convertido en una prioridad. El asunto es que no lo hizo una marca, sino prácticamente todas.

Botas rosas: un motivo para ser viral y un “símbolo” de unión

Más allá de la evidente visibilidad, algunos diseñadores creen que los botines rosados es una manera de crear debate y aumentar el componente viral en redes sociales. Al mismo tiempo, y al usarlo la mayoría de futbolistas, se crea una especie de unión.

“Es una forma de suscitar conversación y de fomentar una expresión personal que trascienda las habituales opciones en blanco o negro” (…) “Pero también hay algo más inspirador en ello. Me gusta imaginar un mundo en el que todos podamos compartir algo que nos una”, expresó un diseñador de Nike a la misma revista.

Aunque la interpretación puede parecer más simbólica, también refleja cómo el color rosa ha evolucionado dentro del deporte, rompiendo estereotipos.

Lo que antes era considerado una elección atrevida hoy es utilizado por futbolistas de distintas edades, culturas y nacionalidades sin ningún tipo de etiqueta específica.

Cristiano Ronaldo, el futbolista más influyente del planeta en redes sociales, también usando botas rosas en el Portugal vs Uzbekistán. Crédito: Eric Gay | AP

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