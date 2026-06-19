La falsa noticia sobre el padre de Messi genera conmoción: fuerte debate en Argentina

Ayer, durante varias horas, miles de personas en Argentina siguieron con preocupación una noticia que aseguraba que Jorge Messi, padre de Lionel Messi, había fallecido. La información comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp, hasta que una de las actrices más populares del país, Florencia Peña, directamente lo contó como “primicia” en el canal de streaming Luzu.

Sin embargo, la noticia era falsa. No se chequeó, no se verificó, y ni siquiera se comunicó con tacto, cuidado ni empatía. En medio del Mundial y a horas del triplete del capitán argentino, Florencia Peña soltó: “Les tengo que contar que se murió el papá de Messi. ¿Se tiene que volver del Mundial, no?”.

En un par de minutos, retrocedió. Era mentira. “Fake news”, dijo, y siguieron las risas, como si fuera una travesura. Pero el tema escaló, la actriz más tarde pidió disculpas y el canal despidió a la producción.

Ante la repercusión que tomó el rumor, la familia Messi decidió emitir un comunicado para aclarar la situación y poner fin a las especulaciones, enfatizando el malestar que la situación sumaba en un momento delicado.

El comunicado confirmó que Jorge Messi atraviesa un problema de salud que está siendo seguido por profesionales médicos, pero desmintió las versiones que hablaban de un fallecimiento.

La familia también explicó que “su evolución es favorable dentro del cuadro” y pidió respeto frente a la difusión de información no verificada.

En tanto, en Argentina, no hubo otro tema en todo el día. Las críticas en torno a los procesos de producción y difusión de la información en los canales de streaming coparon todos los programas.

Por qué el rumor tuvo tanta repercusión

La noticia encontró un contexto particular. Desde comienzos de año habían trascendido versiones sobre consultas médicas realizadas por Jorge Messi tanto en Estados Unidos como en Argentina.

Aunque nunca se difundió un diagnóstico oficial, distintos medios habían informado sobre estudios e interconsultas médicas. A eso se sumaron las palabras de Messi tras el debut contra Argelia. Se lo vio conmovido y reconoció que atravesaba “días difíciles por algo ajeno a lo deportivo”.

El capitán argentino no explicó públicamente a qué se refería ni vinculó esas palabras con la salud de su padre. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales relacionaron ambos hechos cuando apareció la falsa noticia.

Una historia que movilizó a millones

Pocas familias despiertan tanta atención pública como la de Lionel Messi. Por eso, cualquier información relacionada con su entorno más cercano suele multiplicarse rápidamente y generar una enorme repercusión. En este caso, la aclaración oficial llegó para llevar tranquilidad y confirmar que Jorge Messi continúa bajo seguimiento médico.

Mientras tanto, Lionel Messi sigue concentrado en el Mundial 2026 junto a la Selección Argentina, mientras su familia intenta atravesar la situación con la mayor reserva posible.

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