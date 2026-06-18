Desde el entorno de Lionel Messi emiten un comunicado sobre el estado de salud del padre del futbolista

Un problema de salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, ha generado preocupación en Argentina en medio del Mundial de 2026, sin que se conozca por el momento la gravedad de su cuadro médico.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, informó este jueves la familia del capitán argentino en un comunicado.

El texto expresó además un “profundo malestar” de la familia ante la difusión de rumores sobre el fallecimiento de Jorge Messi que circularon en medios y redes sociales de Argentina y acusó una “falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

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"The Messi family informs that Jorge Messi is currently going through a health situation.



"At this time, he is under medical supervision, recovering and progressing favorably within the condition he is experiencing.



"In light of the? pic.twitter.com/JyRwkozyCX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

“Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz“, añadió el texto, que pidió “responsabilidad, prudencia y humanidad” y subrayó que “la salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

Tras el triunfo de Argentina por 3-0 ante Argelia en el debut mundialista el pasado martes, Messi fue consultado por sus lágrimas en el festejo del primero de sus tres goles y reveló que estaba enfrentando “una cuestión totalmente ajena a lo deportivo”.

“Pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido a toda la delegación y a todos mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mio, mucha fuerza para que esté bien”, añadió el futbolista del Inter Miami, que con su triplete igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico en Copas del Mundo con 16 tantos.

??? | Lionel Messi habló tras convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: "Todo lo que estoy viviendo ahora es 'de yapa'. Tuve la suerte de conseguir todo lo que podía soñar a nivel individual. Estoy disfrutando de esto, tenemos un grupo hermoso". pic.twitter.com/BADLmnbaQ7 — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026

Desde entonces, Messi no ha vuelto a hacer declaraciones sobre el tema. Jorge Messi tiene 68 años y, junto a Celia Cuccittini, son padres de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.

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