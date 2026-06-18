México vs. Corea del Sur: alineaciones probables y dónde ver el duelo de El Tri por el liderato en el Mundial

Duelo de líderes en el Grupo A del Mundial de 2026. La selección mexicana se medirá a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, Jalisco. Esta en juego una posible clasificación matemática a los dieciseisavos de final.

Este duelo será el primer partido de México, en una Copa del Mundo, en el Estadio Guadalajara. Este recinto deportivo podría convertirse en el escenario que le de el pase a México a la siguiente ronda. Con seis puntos, El Tri garantizaría su presencia en la próxima instancia del Mundial.

Corea del Sur tiene un partido contra México, la localía y la historia. El conjunto asiático no ha podido derrotar a El Tri en Mundiales. Ambas selecciones se enfrentaron en Francia 1998 (victoria mexicana 1-3) y en Rusia 2018 (victoria azteca 1-2).

El conjunto de Javier Aguirre tendrá la dolorosa baja en defensa de César Montes. En este sentido, un nuevo central tendrá el objetivo de frenar a Son Heung-min, un futbolista que ya le marcó a México en el Mundial de Rusia 2018.

En caso de que El Tri logre la victoria, por primera vez en la historia, México tendrá tres triunfos consecutivos en Copas del Mundo. Esta racha comenzó en el cierre de Qatar 2022 con el triunfo 1-2 sobre Arabia Saudita.

Horario y dónde ver el duelo entre México y Corea del Sur

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Alineación de probable de México

Raúl Rangel: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Alineación probable de Corea del Sur

Kim Seunggyu; Lee Hanbeom, Kim Minjae, Lee Gi-Hyuk; Seol Youngwoo, Hwang Ib-meom, Paik Seungho, Lee Jaesung; Lee Kangin, Lee Jae-Sung y Heung-Min Son.

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