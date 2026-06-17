En Colombia se rinden al “aura” del mítico Estadio Azteca

La selección colombiana comenzará su camino en la Copa del Mundo de 2026. Su debut será en México. Néstor Lorenzo, seleccionador del conjunto cafetero, reconoció la magnitud y la importancia del estadio en el que van a debutar contra Uzbekistán: el Estadio Azteca.

Por temas de patrocinio y de uniformidad en el Mundial 2026, el Estadio Azteca lleva por nombre en el Estadio Ciudad de México. Pero el aura de este escenario no se borra y así lo manifestó Néstor Lorenzo.

“Es un estadio mítico, te emociona con sólo pisar ese césped y saber que ahí vimos al mejor Pelé y al mejor Maradona. Yo en ese momento estaba en las selecciones juveniles de Argentina en el 86, y lo viví muy de cerca porque entrenaba con el equipo mayor y lo tengo en el corazón ese Mundial”, dijo el estratega argentino.

EL AZTECA IMPONE RESPETO Y NOSTALGIA??



Néstor Lorenzo recordó a Maradona y Pelé levantando la Copa en ese mismo césped. ? #LaRadioDelMundial pic.twitter.com/aAIwhCenj1 — La Octava Sports (@laoctavasports) June 17, 2026

La selección colombiana debutará contra Uzbekistán. Los sudamericanos son favoritos, pero ya este es un factor poco importante en un Mundial en el que solo Argentina ha podido ganar por Conmebol.

Los cafeteros buscarán iniciar con el pie derecho en el Grupo K. Este sector también está conformados por la selección de Portugal y la República Democrática del Congo. Néstor Lorenzo confía en el nivel y el compromiso de sus futbolistas para este duelo.

“Yo creo que todos los jugadores que están en el mundial en algún momento recuerdan a ese niño y el sueño que era estar acá. Lucho es así. Le dices: ‘hoy descansas’, y va y agarra la pelota, no puede vencer la tentación de estar con la pelota en el pie y hay muchos chicos que son así”, agregó.

Así marcha el Mundial 2026

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