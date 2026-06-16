Francia derrotó a Senegal con un doblete histórico de Kylian Mbappé

Francia y Senegal abrieron el Grupo I del Mundial 2026. En un duelo que se desarrolló en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium), Francia derrotó 3-1 a Senegal con dos goles de Kylian Mbappé y uno Bradley Barcola. Mbappé ya tiene 14 goles en Copas del Mundo. El delantero del Real Madrid superó a Just Fontaine.

Once inicial de Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Théo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé.

Once inicial de Senegal: Édouard Mendy, Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané.

En los primeros compases del partido no hubo un dominio desmedido de Francia. Senegal se plantó muy bien atrás y se valía de la velocidad de sus futbolistas para llegar con pocos toques al arco defendido por Mike Maignan.

En los primeros 15 minutos de partido no hubo ningún remate al arco por parte de las dos selecciones. A pesar de que Francia mantuvo en 60% de la posesión de la pelota, la retención no era peligrosa para el conjunto africano.

Partido con mucho rigor defensivo y orden táctico. Crédito: Frank Franklin II | AP

Justo antes de la llegada del tiempo de hidratación, Senegal tuvo la primera jugada de peligro de todo el partido. Un pase largo para Nicolas Jackson complicó mucho más de la cuenta a la defensa francesa. Jules Koundé no llegó a la marca y la cobertura tuvo que hacerla Dayot Upamecano. A pesar de la buena defensa del francés, Jackson se las ingenió para conectar un remate con su pierna izquierda y estrellar el balón sobre el vertical derecho de Mike Maignan.

La primera mitad finalizó solo con un remate al arco para Senegal, pero fue un disparo que no generó mucho peligro. Lo curioso del primer tiempo es que una delantera con nombres como Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué solo hayan intentado un remate en todo el primer tiempo.

A huge chance, not to be for Senegal! ??



No goals through the first half for either team. pic.twitter.com/0gA2JklFf2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

Segunda mitad

Tuvieron que pasar 52 minutos de partido para que Francia propiciara su primer remate al arco en el compromiso. En un cambio de velocidad de Michael Olise, el atacante del Bayern Múnich realizó un buen remate de pierna izquierda que exigió una rápida salida de Édouard Mendy.

Édouard Mendy denies Olise of a goal! ? pic.twitter.com/LGrdK63tqZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

Cuatro minutos más tarde aparecería Kylian Mbappé. El delantero Del Real Madrid recibió un gran pase de Michael Olise. El exjugador del PSG tuvo un control orientado y pudo sacar un buen remate con su pierna izquierda. Sin embargo, una vez más, Édouard Mendy contuvo el remate.

And now Mbappé's attempt is saved by Édouard Mendy! ?? pic.twitter.com/Urlg8Q9XZP — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

Las primeras aproximaciones de Francia motivaron a sus delanteros. Kylian Mbappé volvió a generar peligro, pero esta vez por el costado derecho. El atacante Del Real Madrid superó en velocidad a Sadio Mané. El futbolista del Al Nassr cruzó a Mbappé dentro del área. Mbappé tuvo tiempo de puntear el balón y recibió el contacto de Mané. Sin embargo, el juez principal determinó a instancias del VAR que no hubo penal.

No penalty awarded to France after a VAR check ? pic.twitter.com/sGO1hjr6VX — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

Francia avisaba que el gol estaba cerca. El que más peligro generó fue Michael Olise partiendo desde la mitad de la cancha. El delantero del Bayern Munich conectó un gran pase raso con pierna derecha a un Kylian Mbappé que picó a profundidad. Sin necesidad de controlar el balón, el futbolista del Real Madrid realizó un gran disparo de pierna derecha con el que pudo superar a Édouard Mendy en el minuto 66.

MAGIC MBAPPÉ ??



He scores his first goal of the 2026 FIFA World Cup for France pic.twitter.com/HcLPFkkp4X — FOX Sports (@FOXSports) June 16, 2026





Con su gol contra Senegal, Kylian Mbappé llegó a 13 goles en Copas del Mundo. El delantero francés igualó a Just Fontaine en la tabla histórica de máximos goleadores en la historia de los Mundiales. Mbappé ha marcado en tres ediciones del torneo.

Al minuto 81 Francia amplió su ventaja. Bradley Barcola ingresó por Ousmane Dembélé. Adrien Rabiot le dio la bienvenida a Barcola dentro del campo con una espectacular habilitación entrelineas. Barcola recibió con tiempo y espacio. Ante la salida de Édouard Mendy, el futbolista del PSG picó la pelota y puso palos fríos en el marcador.

A lovely ball in and Bradley Barcola makes it 2-0 France! ?? pic.twitter.com/jqG2qxBiiJ — FOX Sports (@FOXSports) June 16, 2026

El partido correcto que venía desarrollando Senegal en el sector defensivo solo les alcanzó durante el primer tiempo. La segunda mitad fue de claro dominio del conjunto francés. Poco pudo hacer la ofensiva senegalesa en el complemento.

No obstante, el conjunto africano tuvo una jugada esporádica con el recién ingresado Ibrahim Mbaye. Con mucha habilidad, el delantero senegalés avanzó por el costado derecho y, dentro del área, remató con mucha potencia sobre el arco de Mike Maignan. Este fue el descuento para Senegal.

What a goal for Senegal to pull one back against France in stoppage time! ?? pic.twitter.com/ahZnPKSlNv — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

El descuento de Senegal incomodó poco a Francia. Kylian Mbappé no se conformó con el empate en la tabla de goleadores históricos de los Mundiales. El delantero Del Real Madrid tomó un balón dividido de espaldas al arco de Mendy. A 30 metros del arco, Mbappé giró, se perfiló y realizó un potente remate que le dio el tercer gol a Francia.