Presidente de Cabo Verde felicita a su selección por el empate contra España

El empate de Cabo Verde ante España en el Mundial 2026 ha generado una ola de reacciones dentro y fuera del país africano. El resultado, considerado por las autoridades como un momento de enorme valor deportivo, fue celebrado públicamente por el presidente José Maria Pereira Neves, quien destacó el desempeño del equipo en su debut mundialista dentro del Grupo H.

El 0-0 frente a una de las selecciones favoritas del torneo ha sido interpretado en Cabo Verde como una demostración de carácter, disciplina táctica y crecimiento en el escenario internacional del fútbol.

Presidente de Cabo Verde celebra el empate ante España en el Mundial 2026

Tras el partido disputado en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, el presidente José Maria Pereira Neves utilizó sus redes sociales para felicitar al combinado nacional por su actuación ante España en la primera jornada del Mundial 2026.

“¡Enhorabuena por un debut que ha sorprendido al mundo!”, aseguró.

El mandatario acompañó su mensaje con imágenes del encuentro y del vestuario, donde saludó al seleccionador Pedro Leitao Brito ‘Bubista’ y a los jugadores del equipo nacional.

El presidente de Cabo Verde, Jose Maria Pereira Neves, felicitó a su selección por el histórico empate a cero logrado ante España en su debut en el Mundial de Fútbol 2026. "¡Enhorabuena por un debut que ha sorprendido al mundo!", dijo tras asistir al partido en Atlanta (EE.UU.). pic.twitter.com/rP3jWJ2uzX — EFE África (@EFEafrica) June 16, 2026

“Tiburones Azules” celebran un debut que genera orgullo nacional

El presidente Neves también destacó el significado del resultado para el país insular, subrayando el impacto emocional del debut en una Copa del Mundo.

“Después del partido, fui a felicitar a nuestros valientes Tiburones Azules al vestuario por su brillante debut en la Copa del Mundo. ¡Estamos haciendo historia, día tras día!”

El apodo de la selección de Cabo Verde, los “Tiburones Azules”, ha cobrado fuerza tras este resultado, que ha sido interpretado como un impulso para el crecimiento del fútbol del país en el contexto del Mundial 2026.

WHAT A MOMENT!



Cape Verde President H.E José Maria Neves visited the Blue Sharks' dressing room after their historic 0-0 draw against Spain in the nation's first-ever FIFA World Cup match.



The Head of State personally congratulated every player and member of the technical? pic.twitter.com/fCy8ASxs1z — Nuhu Adams (@_NuhuAdams) June 15, 2026

Reacciones del primer ministro tras el empate ante España

El primer ministro electo, Francisco Carvalho, también celebró el resultado en redes sociales, destacando el espíritu competitivo del equipo en su primer partido del torneo.

“¡Cabo Verde hizo historia!”, escribió.

En su mensaje, Carvalho resaltó el significado simbólico del empate frente a una selección de alto nivel como España, subrayando el carácter del equipo africano en su debut mundialista.

“Nuestra selección en la Copa Mundial de la FIFA fue una gran metáfora de quiénes somos: un pueblo decidido, que no se rinde, que lucha, que avanza y que afronta los retos con alegría”, agregó.

Además, elogió el impacto del equipo en el escenario internacional.

“Felicitaciones a nuestros héroes, que demostraron al mundo que Cabo Verde, a pesar de su pequeño tamaño geográfico, es gigantesco en garra y humanidad. ¡Felicitaciones a nuestros Tiburones Azules!”

Cabo Verde celebra su debut mundialista con euforia nacional

El empate sin goles ante España desató celebraciones en distintas ciudades del país, donde se instalaron pantallas gigantes para seguir el encuentro, especialmente en la capital Praia. El resultado fue recibido como un momento de orgullo nacional en el inicio del camino de Cabo Verde en el Mundial 2026.

La actuación del portero Vozinha y el orden defensivo del equipo fueron claves para contener a una España que llegaba como una de las selecciones favoritas del torneo.

Grupo H del Mundial 2026: Cabo Verde mantiene el sueño vivo

El empate entre Cabo Verde y España deja abierto el panorama del Grupo H, donde también compiten Arabia Saudita y Uruguay, que igualaron 1-1 en su respectivo debut.

Con este resultado, el grupo se perfila como uno de los más competitivos del Mundial 2026, con múltiples selecciones aún en lucha por la clasificación a la siguiente fase.

VIENDO CÓMO QUEDÓ EL GRUPO H ?



TODOS con un punto tras el primer partido ?



? ¿A quiénes ven avanzando? pic.twitter.com/0DozPyNqQ6 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 16, 2026

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