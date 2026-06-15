Cabo Verde sorprendió al gigante España con un histórico empate: 0-0
Vozinha, veterano portero de Cabo Verde, fue el factor decisivo para registrar la primera gran sorpresa mundialista al empatar con España 0.0
La selección de Cabo Verde se apuntó una de las sorpresas históricas de las 23 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA al empatar 0-0 con el gigante España, actual campeón de Europa y excampeón mundial en Sudáfrica 2010, registrando un partido con una valentía a prueba de balas.
Con la actuación del veterano portero Vozinha, de 40 años de edad, el cuadro africano se jugó un duelo de mucho valor y aunque la mayoría criticara las formas del cuadro que logró su independencia de Portugal en 1975, al final de cuentas, el fin justifica los medios e inclusive estuvo a punto de llevarse la victoria con un remate de cabeza que se encontró de milagro el portero español Unai Simón.
Al final, el resultado entre Cabo Verde y España pasará a la historia y complica las cosas en el Grupo H donde un poco más tarde Uruguay o Arabia Saudita tratarán de tomar el liderato de este sector, después de que el duelo entre caboverdianos y españoles fue un reflejo de que las distancias en el fútbol cada vez se acortan.