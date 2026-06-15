Cabo Verde sorprendió al gigante España con un histórico empate: 0-0

La selección de Cabo Verde se apuntó una de las sorpresas históricas de las 23 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA al empatar 0-0 con el gigante España, actual campeón de Europa y excampeón mundial en Sudáfrica 2010, registrando un partido con una valentía a prueba de balas.

Con la actuación del veterano portero Vozinha, de 40 años de edad, el cuadro africano se jugó un duelo de mucho valor y aunque la mayoría criticara las formas del cuadro que logró su independencia de Portugal en 1975, al final de cuentas, el fin justifica los medios e inclusive estuvo a punto de llevarse la victoria con un remate de cabeza que se encontró de milagro el portero español Unai Simón.

Al final, el resultado entre Cabo Verde y España pasará a la historia y complica las cosas en el Grupo H donde un poco más tarde Uruguay o Arabia Saudita tratarán de tomar el liderato de este sector, después de que el duelo entre caboverdianos y españoles fue un reflejo de que las distancias en el fútbol cada vez se acortan.