España confirmó a sus jugadores para el Mundial 2026, sin presencia del Real Madrid

La selección de España ya tiene definidos a los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 y la convocatoria presentada por Luis de la Fuente dejó un dato inédito: por primera vez en la historia del torneo, el combinado español no contará con jugadores del Real Madrid en su plantilla final.

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La ausencia de representantes del club merengue terminó marcando buena parte del debate alrededor de la lista anunciada este lunes por el seleccionador español. Dean Huijsen era el único futbolista del Real Madrid con opciones reales de entrar en la convocatoria definitiva, aunque finalmente quedó fuera. Fran García y Gonzalo habían sido incluidos previamente en una prelista de 55 nombres reservada para eventuales emergencias.

En contraste, el Barcelona volvió a tener un peso importante dentro del plantel, encabezado por Lamine Yamal, quien superó los problemas físicos que arrastraba desde abril y estará presente en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante azulgrana había permanecido sin actividad desde el 22 de abril debido a una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pese a ello, Luis de la Fuente decidió mantenerlo dentro de la convocatoria, al igual que Nico Williams y Mikel Merino, ambos afectados recientemente por molestias musculares.

España comenzará su concentración el próximo 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. Antes del debut mundialista, el equipo disputará dos amistosos: el 4 de junio frente a Irak en La Coruña y el 9 de junio ante Perú en Puebla, México.

Carvajal y Morata quedan fuera del proyecto

La convocatoria también confirmó la ausencia de dos futbolistas con recorrido importante en la selección española: Dani Carvajal y Álvaro Morata. Sobre ambos jugadores, Luis de la Fuente explicó que todavía podrían volver a ser considerados en el futuro.

“Han dejado un legado imborrable. No se ha terminado sus ciclos. Llegarán mejores momentos para volver a contar con ellos”, declaró el seleccionador.

Fermín López tampoco integrará el grupo debido a la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho sufrida recientemente. Aun así, España mantiene una base importante de futbolistas jóvenes y de jugadores que participaron en el crecimiento reciente del combinado nacional.

Entre los convocados aparecen nombres como Pedri, Gavi, Dani Olmo, Rodri y Mikel Oyarzabal, además de Nico Williams y Yeremy Pino en ataque.

La Roja quedó ubicada en el Grupo H del Mundial. Su debut será el 15 de junio contra Cabo Verde. Más adelante enfrentará a Arabia Saudita el día 21 y cerrará la fase de grupos frente a Uruguay el 27 de junio.

España buscará conquistar su segundo título mundial después del conseguido en Sudáfrica 2010. El equipo dirigido por De la Fuente podría cruzarse con Argentina a partir de los dieciseisavos de final del torneo.

La convocatoria definitiva quedó integrada por Unai Simón, David Raya y Joan García como porteros; Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo en defensa; Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino, Gavi y Alex Baena en el mediocampo; además de Lamine Yamal, Yeremy Pino, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Nico Williams y Víctor Muñoz en ataque.

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