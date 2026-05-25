Argentina en vilo por diagnóstico de Messi tras su lesión

La Selección Argentina sigue de cerca la evolución física de Lionel Messi después de la molestia muscular que sufrió durante el triunfo 6-4 del Inter Miami sobre Philadelphia Union en la MLS. A poco más de dos semanas del debut albiceleste en la Copa del Mundo 2026, los estudios médicos realizados al capitán llevaron tranquilidad parcial dentro del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

El delantero rosarino fue sometido a evaluaciones médicas tras abandonar el partido disputado en el Nu Stadium bajo una intensa lluvia. Según fuentes de la selección argentina, el resultado confirmó una leve distensión en el isquiotibial izquierdo, una pequeña ruptura de fibras que demandará entre 10 y 14 días de recuperación.

🚨✅ BUENAS NOTICIAS DESDE MIAMI: LOS PRIMEROS ESTUDIOS A MESSI NO ARROJARON LESIÓN



📌 El capitán de la Selección Argentina padece una fatiga muscular, según pudo saber @okdobleamarilla



📌 No corre riesgo su participación en los amistosos previos al Mundial



✍️ @fczyz pic.twitter.com/rB4gJLtmks — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 25, 2026

La principal preocupación surgió por el calendario. Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas y, antes de ese compromiso, afrontará dos amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia. Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su presencia en esos encuentros previos, el diagnóstico descartó una lesión de gravedad.

Durante el partido frente a Philadelphia, Messi pidió el cambio en el minuto 72 mientras se tomaba la parte posterior de la pierna izquierda. El encuentro estaba empatado 4-4 cuando abandonó el terreno de juego para ser reemplazado por Mateo Silvetti. Tras salir del campo, se dirigió directamente al vestuario.

El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, se refirió a la situación en rueda de prensa y evitó adelantar conclusiones antes de conocer el alcance de la molestia.

“Realmente estaba fatigado, en ese sentido fue una fatiga”, explicó el técnico.

Scaloni sigue atento a varias molestias físicas

La situación de Messi no es el único foco de atención para la selección argentina en la antesala del Mundial. Varios futbolistas considerados piezas habituales del equipo también atraviesan distintos problemas físicos mientras buscan llegar en condiciones al torneo.

Entre los jugadores mencionados con molestias aparecen Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y Emiliano “Dibu” Martínez. La lista definitiva de 26 convocados debe ser presentada antes del 30 de mayo.

Después del encuentro ante Philadelphia Union, tanto Messi como Rodrigo De Paul concluyeron su participación con el Inter Miami antes de incorporarse a la concentración de la Albiceleste.

Argentina disputará sus últimos amistosos antes del Mundial el 6 de junio contra Honduras en el Kyle Field de Texas y el 9 frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Luego iniciará la defensa del título obtenido en Qatar con el estreno ante Argelia.

El partido frente a Philadelphia Union representó además la última presentación de Messi con el Inter Miami antes de sumarse a los trabajos bajo las órdenes de Scaloni, mientras la expectativa alrededor de su recuperación mantiene en alerta tanto a la selección argentina como al entorno del torneo.

Sigue leyendo:

· Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano: La Máquina venció 1-2 a Pumas y se coronó en el Clausura 2026

· Álbum del Mundial 2026: dónde pegar la nueva lámina de Neymar Jr.

· Irán traslada a Tijuana su base de entrenamiento para el Mundial 2026