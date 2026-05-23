Irán traslada a Tijuana su base de entrenamiento para el Mundial 2026

La selección de Irán modificó sus planes de preparación para el Mundial 2026 y establecerá finalmente su base de entrenamiento en México. La decisión fue anunciada por Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, quien explicó que el cambio recibió la aprobación de la FIFA tras varias reuniones sostenidas en los últimos días.

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El equipo asiático tenía previsto instalarse inicialmente en Tucson, Arizona, como centro operativo durante el torneo. Sin embargo, el contexto internacional marcado por la guerra en Oriente Medio y las preocupaciones relacionadas con la seguridad llevaron a reconsiderar esa planificación.

Según el comunicado difundido por el responsable de relaciones con los medios de la federación iraní, la nueva sede será Tijuana, ciudad ubicada al norte de México y cercana a la frontera con Estados Unidos.

“Todos los campamentos base de los equipos que participan en la Copa Mundial deben ser aprobados por la FIFA”, declaró Taj.

BREAKING – Iran FA President Mehdi Taj confirms after several meetings with FIFA it’s been agreed:

– Iran training camp MOVED from Tucson, Arizona to Tijuana, Mexico.

– This should resolve most Visa issues as Iran will only land in the USA to play matches & immediately leave… https://t.co/yYLd2CJPQ6 — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) May 23, 2026

El dirigente explicó además el proceso que permitió concretar el traslado del campamento.

“Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con funcionarios de la FIFA y de la Copa Mundial en Estambul, así como la reunión virtual que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, nuestra solicitud para cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México fue aprobada”, añadió.

El plan de Irán para disputar la fase de grupos

La Copa Mundial de 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Irán afrontará el torneo como parte del Grupo G y disputará sus encuentros de la primera fase en territorio estadounidense.

El combinado iraní debutará el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Inglewood, California. Posteriormente enfrentará a Bélgica seis días más tarde en la misma sede y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra Egipto en Seattle.

La federación iraní considera que instalarse en México facilitará cuestiones logísticas y migratorias relacionadas con el ingreso del equipo a Estados Unidos. Taj aseguró que el plantel podrá ingresar al país anfitrión desde territorio mexicano para cada uno de sus compromisos.

El dirigente también indicó que la selección “incluso podría viajar a México y regresar utilizando vuelos de Iran Air”.

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