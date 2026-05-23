Ciudad natal de Luis Enrique le rinde homenaje nombrando una playa en su honor

La ciudad española de Gijón rendirá homenaje a Luis Enrique con un espacio que llevará su nombre frente al mar Cantábrico. El Ayuntamiento anunció este sábado que la nueva “playa verde” ubicada en la zona de El Rinconín será bautizada en honor al actual entrenador del París Saint-Germain, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su vínculo permanente con la localidad donde nació.

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La decisión forma parte de un proyecto urbanístico y recreativo que se desarrolla en la franja litoral este de la ciudad, un área de más de 27 mil metros cuadrados que combinará espacios deportivos, culturales y de ocio. La primera etapa de la obra está prevista para abrir durante este verano europeo.

Ya estás en casa, Lucho.



𝗣𝗹𝗮𝘆𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗘𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲. pic.twitter.com/D60Ylj0ruY — Gijón/Xixón (@gijon) May 23, 2026

En el comunicado difundido por la corporación gijonesa, las autoridades destacaron el arraigo del entrenador con su ciudad natal, pese a su carrera internacional como futbolista y director técnico.

“Pese a su categoría de estrella, Luis Enrique siempre ha reivindicado sus raíces y mantiene una estrecha relación con Gijón. Para la ciudad, ‘Lucho’, como se le conoce cariñosamente, es un motivo de orgullo y un ejemplo de excelencia, dedicación y valores”, señaló el Ayuntamiento.

El homenaje llega en uno de los momentos más destacados de la carrera del técnico español. Luis Enrique viene de conquistar la primera UEFA Champions League en la historia del París Saint-Germain y el próximo 30 de mayo disputará, frente al Arsenal FC, una nueva final consecutiva del máximo torneo europeo.

Un proyecto frente al Cantábrico con espacios deportivos y recreativos

La futura playa verde estará basada en el diseño “Brisa Marina”, propuesta creada por el arquitecto Eloy Calvo, ganador del concurso convocado para definir el desarrollo del espacio.

El proyecto contempla distintas áreas organizadas en “islas” destinadas a actividades deportivas, recreativas y de descanso. Entre las instalaciones previstas aparecen un lago de 800 metros cuadrados, zonas de picnic, canchas de baloncesto, un skate park y circuitos para bicicletas BMX y patinadores.

También se incluirán espacios vinculados a usos educativos y culturales, además de sectores abiertos para actividades al aire libre junto a la costa cantábrica.

Luis Enrique nació en Gijón en 1970 y creció en el barrio de Pumarín. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el colegio Elisburu y en el equipo Xeitosa antes de ingresar, a los once años, en la Escuela de Fútbol de Mareo.

Posteriormente desarrolló una destacada carrera profesional en clubes como el Sporting de Gijón, el Real Madrid y el Barcelona, además de convertirse en internacional con la selección española.

Como entrenador pasó por equipos como el Celta de Vigo, la Roma, el Barcelona y el París Saint-Germain, club con el que continúa ampliando su palmarés en el fútbol europeo.

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