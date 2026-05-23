Josef Martínez terminaría su amargo paso por la Liga MX

Josef Martínez es un respetado delantero dentro del fútbol de Estados Unidos. El atacante venezolano fue, por momentos, una de las mejores cartas ofensivas de la Major League Soccer junto a Carlos Vela. El delantero de los Xolos de Tijuana tuvo una discreta temporada en México. Josef tendría sus maletas listas.

El atacante venezolano decidió probar suerte en la Liga MX para el Clausura 2026. Los Xolos de Tijuana de Sebastián Abreu le dieron la oportunidad de demostrar su valía con 32 años. Josef Martínez llegó gratis al club y esto favorecería su rápida salida.

Según información de Felipe Cárdenas, Josef Martínez no seguiría con los Xolos de Tijuana. El delantero venezolano tenía un contrato por un año con el club, con opción a otra temporada. Pero el reporte indica que el vínculo entre ambos habría llegado a su fin.

“Me han informado que Josef Martínez y el Club Tijuana han rescindido su contrato de mutuo acuerdo. El internacional venezolano está abierto a regresar a la MLS”, menciona el reporte.

I’m told that Josef Martínez and Club Tijuana have mutually parted ways; contract terminated.



The Venezuelan international is open to a move back to MLS. — Felipe Cárdenas (@FelipeCar) May 22, 2026

La temporada no fue buena para Josef Martínez. El delantero venezolano solo vio acción en 9 partidos del torneo Clausura 2026. El atacante venezolano disputó poco más de 230 minutos dentro del campo en los que solo pudo marcar 1 gol. Esta anotación fue por la vía del penal contra el Pachuca.

Josef Martínez no habría convencido a Sebastián Abreu y al cuerpo técnico de los Xolos de Tijuana. El exdelantero del Torino solo jugó dos partidos desde el once inicial: 61 minutos contra el Club Atlas y 45 minutos contra el Santos Lagunas.

Josef Martínez anotó su primer gol con la camiseta de los Xolos, lo hizo de penal ante Pachuca.



El venezolano no jugaba desde el pasado 8 de marzo.pic.twitter.com/bME3cIJ2Nz — Alejandro Montes (@amontes_98) April 23, 2026

La MLS es su zona de confort

Josef Martínez tendría intenciones de regresar al fútbol de Estados Unidos. El atacante venezolano ha vestido la camiseta de cuatro clubes en la MLS. El primero de ellos, y el más recordado de todos, fue con el Atlanta United. Josef jugó 155 partidos en los que pudo anotar 106 goles. En su mejor temporada convirtió 31 anotaciones (2018).

El delantero venezolano también jugó 40 partidos con el Inter Miami (15 goles); 26 partidos con Montréal (14 goles) y 31 encuentros con San José Earthquakes (14 goles). Con más de 145 goles Josef Martínez es uno de los goleadores históricos de la MLS.

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