La MLS tendrá una inusual transmisión a través de un smartphone

La jornada 14 de la Major League Soccer tendrá un evento particular. El Dignity Health Sports Park en Carson, California, tendrá una transmisión inusual. El duelo entre Los Angeles y Houston Dynamo FC tendrá la particularidad que será transmitido por varios Iphone 17 Pro.

Apple TV presentará esta transmisión especial del encuentro. El sábado 23 de mayo será transmitido este partido completamente en vivo. En este juego se dejarán de lado las grandes cámaras y os costosos equipos de streaming. El Iphone 17 Pro será la única herramienta a utilizar.

Presenting the first professional live sporting event shot entirely on iPhone 17 Pro.



This Saturday’s milestone Major League Soccer broadcast featuring @LAGalaxy vs. @HoustonDynamo will be captured exclusively on iPhone 17 Pro. Watch live May 23 on Apple TV. #ShotoniPhone17Pro pic.twitter.com/W39hJMwDeT — Apple TV (@AppleTV) May 21, 2026

Este equipo de la marca Apple será el encargado de transmitir las imágenes del encuentro. Este será el primer gran evento deportivo que será transmitido con aparatos telefónicos.

Se espera que la transmisión incluya el calentamiento de los clubes dentro del campo, la presentación de los futbolistas, los ángulos de los goles, el ambiente dentro del estadio y el partido en general.

“El primer evento deportivo profesional en directo grabado íntegramente con un iPhone. Sintoniza Apple TV a las 19:30 (hora del Pacífico) para ver el iPhone 17 Pro en acción”, detalla el comunicado de Apple TV.

Este no es el primer evento en el que se utilizan herramientas de este estilo. En septiembre de 2025, el duelo de las Grandes Ligas entre los Boston Red Sox y los Detroit Tigers vivió un contexto similar. En este juego de la MLB se utilizaron Iphone 17 Pro para realizar tomas claves del encuentro y algunas grabaciones generales del estadio.

Interesting news – Apple TV announces they’ll use 15 IPhone 17 Pro’s for the entire LA Galaxy/Houston Dynamo broadcast this weekend



Apple introduced footage shot from Iphones during a “Friday Night Baseball” matchup between the Boston Red Sox and Detroit Tigers last Sept

📹: MLB https://t.co/mfTUs8H0f8 pic.twitter.com/ZgwzWeGRlc — Jimmy King (@Jimmyking35) May 21, 2026

Con relación al partido, el duelo entre Los Angeles FC y Houston Dynamo es bastante atractivo. Houston ocupa el sexto lugar de la Conferencia Oeste con 21 unidades. Los locales tendrán la oportunidad de igualar la misma línea de Houston. Los Angeles Galaxy tienen 19 puntos acumulados y vienen de derrotar 0-2 a Seattle Sounders en la fecha anterior.

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