¿Quiénes son los candidatos a ganar el Mundial según Mhoni Vidente?

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. A pocos meses del inicio del torneo, Mhoni Vidente indicó cuáles son los posibles candidatos para llevarse la Copa del Mundo.

Antes de que finalizara el 2025, la médium cubana ofreció su predicción sobre el Mundial de 2026. En esta Copa del Mundo participarán 48 selecciones por primera vez en la historia. Mhoni Vidente redujo solo a 3 su lista de posibles ganadores.

“Como veo muy cerca a Cristiano Ronaldo de Donald Trump, uno de los favoritos es Portugal. Los otros, España y Argentina“, sentenció Mhoni Vidente a finales de 2025. A pocas semanas del inicio del Mundial, sus predicciones ganan mayor énfasis.

La primera selección nombrada es la Portugal de cristiano Ronaldo. Varias piezas importantes del conjunto portugués han manifestado su deseo de levantar el Mundial de 2026 en honor a Diogo Jota, exjugador del Liverpool que falleció en un accidente automovilístico en 2025.

Portugal quedó emparejada en el Grupo K junto a las selecciones de Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Esta última selección obtuvo su pase por la vía del repechaje.

La segunda selección en discordia es España. La “Roja” es una de las principales candidatas al título. El conjunto español posee un grupo muy joven, pero con rodaje a sus espaldas, que buscaría conquistar el segundo título de su historia. España estará en el Grupo H del Mundial junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Este es el único sector que reúne a dos campeones del mundo.

El último conjunto en la predicción es Argentina. Lionel Messi comandará a la Albiceleste en busca del bicampeonato. El conjunto sudamericano dominó las eliminatorias en Conmebol y mantiene un buen ritmo desde que conquistó la Copa del Mundo en Qatar. Los sudamericanos iniciarán su camino en el torneo en el Grupo J contra Argelia, Austria y Jordania.

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