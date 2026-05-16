¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de los Mundiales?

El Mundial de Estados Unidos, México y Francia está a la vuelta de la esquina. Está será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. Con más partidos, hay un récord que podría romperse. Miroslav Klose es el máximo goleador en la historia del torneo.

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El recordado delantero alemán estableció su gran registro en el Mundial de Brasil 2014. En aquella Copa del Mundo, Miroslav Klose alcanzó los 16 goles luego de anotarle a Brasil en la histórica goleada 7-1. El alemán superó al brasileño Ronaldo Nazário (15 anotaciones).

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¿Sabías que el récord de más goles en la historia de los Mundiales le pertenece a Miroslav Klose? ¡16 gritos de gol en 4 torneos diferentes lo mantienen en la cima! #Mundial2026 #DatoFutbolero #Klose… pic.twitter.com/2lVe9YOghp — CENTRANEWS (@CentraNewsGT) May 14, 2026

En la actualidad solo hay dos jugadores activos del top 10 de máximos goleadores en la historia de los Mundiales. El primero de ellos es Lionel Messi. El futbolista de la selección Albiceleste está en el puesto 5 del ranking. Messi ha marcado 13 goles.

El otro jugador que está en esta lista selecta es el francés Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid fue el futbolista que más rápido sumó registros para ubicarse en los puestos altos de la tabla. Mbappé tiene 12 goles; 4 fueron anotados en Rusia 2018 y los otros 8 los anotó en Qatar 2022.

Existe un dato curioso en esta lista. Just Fontaine es el cuarto máximo goleador en la historia de los Mundiales con 13 anotaciones. El futbolista francés convirtió todos sus goles en un solo Mundial: la Copa del Mundo de Suecia 1958.

Just Fontaine anotó seis goles en la fase de grupos (tres a Paraguay, dos a Yugoslavia y uno a Escocia). Fontaine le convirtió dos a Irlanda del Norte en los cuartos de final, uno a Brasil en semifinales y cuatro a Alemania Federal en el duelo por el tercer puesto.

Junto a los 3 Mundiales de Pelé, los 91 goles en un año de Messi o los 5 goles en 9 minutos de Lewandowski, Just Fontaine tiene uno de los récords más imposibles de la historia con 13 goles en un Mundial.



Seguramente no veamos a nadie quebrarlo. QEPD.pic.twitter.com/5IG9RujlnF — Luis De Freitas (@tavodefreitas_) March 1, 2023

10 máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

Gerd Müller (Alemania): 14 goles

Just Fontaine (Francia): 13 goles

Lionel Messi (Argentina): 13 goles

Kylian Mbappé (Francia): 12 goles

Pelé (Brasil): 12 goles

Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles

Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles

Helmut Rahn (Alemania): 10 goles

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