Japón tiene a sus 26 convocados para hacer historia en el Mundial de 2026

Haije Moriyasu, técnico de la selección de Japón, ha anunciado este viernes la lista de 26 jugadores con los que contará para el Mundial 2026, entre los que sobresale Yuto Nagatomo, que jugará su quinta cita universal, así como la ausencia de Kaoru Mitoma y Takumi Minamino.

“Solo pude seleccionar a 26 jugadores, pero lamento no haber podido incluir a muchos más. Sin embargo, los elegí basándome en su labor anterior y en conversaciones con el cuerpo técnico, convencido de que este es nuestro mejor equipo en este momento. Creo que he elegido a los 26 mejores jugadores para que Japón pueda triunfar a nivel mundial“, afirmó Moriyasu.

Ufff, el llanto de Yuto Nagatomo al escuchar su nombre en la lista de Japón para el Mundial, a sus 39 AÑOS.



Sí, jugará su 5TA COPA DEL MUNDO.



Sus lágrimas dicen todo… 🥹🇯🇵 pic.twitter.com/qThUCqxS7U https://t.co/plgdKVrEws — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 15, 2026

Japón, que jugará un amistoso (la Copa Kirin) ante Islandia en Tokio el día 31, se enfrentará en el Mundial a Países Bajos en Dallas (15 de junio), a Túnez en Monterrey (21 de junio) y a Suecia de nuevo en Dallas (26 de junio). Comenzará a entrenarse el 25 de este mes.

Convocados por la selección de Japón

Guardametas: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma/ITA)

Defensas: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden/BEL), Kou Itakura, Takehiro Tomiyasu (Ajax/NED), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord/NED), Hiroki Ito (Bayern Múnich/GER), Ayumu Seko (Le Havre/FRA), Yukinari Sugawara (Werder Bremen/GER), Junnosuke Suzuki (Copenhague/DIN)

Medios/delanteros: Wataru Endo (Liverpool/ING), Junya Ito (Genk/BEL), Daichi Kamada (Crystal Palace/ING), Koki Ogawa (NEC Nimega/NED), Daizen Maeda (Celtic/ESC), Ritsu Doan (Eintracht Fráncfort/GER), Ayase Ueda (Feyenoord/NED), Ao Tanaka (Leeds United/ING), Keito Nakamura (Stade de Reims/FRA), Kaishu Sano (Mainz 05/GER), Takefusa Kubo (Real Sociedad/ESP), Yuito Suzuki (Friburgo/GER), Kento Shiogai (Wolfsburgo/GER) y Keisuke Goto (Sint-Truiden/BEL).

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