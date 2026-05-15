El Estadio Azteca genera dudas para el Mundial por obras inconclusas

Una simple imagen de un anuncio sobre un pedazo de cartón en los baños del Estadio Azteca durante el duelo entre Cruz Azul vs. Chivas generó toda una ola de críticas y dudas respecto al estado real de las obras de remodelación de este histórico inmueble para el inicio del Mundial 2026 el próximo 11 de junio.

En las redes sociales se está cuestionando el atraso real que presenta la remodelación del Estadio Azteca, sobre todo porque durante los partidos que se jugaron de la Liga MX hubo demasiadas quejas respecto a los inconvenientes que tuvieron para disfrutar un partido de fútbol, tomando en cuenta que quedan 27 días para que ruede el balón por primera ocasión en el Mundial 2026.

¡Vergüenza mundial! 😬🌍



El Estadio Azteca ya fue entregado a FIFA para la Copa del Mundo, pero los baños remodelados y sus peculiares letreros están generando burlas y críticas en redes sociales. 🚻🤦‍♂️😂 pic.twitter.com/0qsje1rqZd — SoyReferee (@SoyReferee) May 14, 2026

El anuncio de los baños sobre un pedazo de cartón para informar el sitio correcto entre hombres y mujeres en esta zona abrió el compás de las dudas respecto a todos los acabados que restan en este escenario y donde el tiempo que resta ahora juega en contra del Comité Organizador.

La realidad es que este anuncio solo es la punta del iceberg de todos los acabados que le restan al inmueble histórico del fútbol mundial, en donde ya se han celebrado dos inauguraciones, en la edición de 1970 y posteriormente en 1986.

Así que cuarenta años después las dudas son muy patentes en la “garra de tigre” que se le realizó a este inmueble ubicado en el sur de la ciudad con motivo de la realización del Mundial 2026 y en donde se hicieron modificaciones en la zona de vestidores, en la salida de jugadores al terreno de juego, modificaciones en la zona de prensa y transmisiones.

¡MÉXICO MÁGICO! 🇲🇽✨



Una vez más, el ingenio mexicano supera a la IA… ¡así lucen los nuevos señalamientos de los baños en el Estadio Ciudad de México! 🚽😂#Estadiociudaddemexico | #Estadioazteca | #banos | #meme | #mexico pic.twitter.com/AZuMYwVp29 — AS México (@ASMexico) May 14, 2026

También la parte exterior del inmueble sufrió varias modificaciones, pero dichos arreglos parecen no tener fin y ahora parece que el tiempo se les ha venido encima, pues se deberán realizar ensayos para la ceremonia de inauguración, donde se espera que el comité organizador confíe en tirar la casa por la ventana.

El pasado 28 de marzo, en el duelo contra Portugal, se pasó por primera vez la prueba de fuego, pero después se han ido descubriendo enésimas fallas que deberán optimizarse con el paso de los días.

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