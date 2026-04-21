Cruz Azul regresa al Estadio (Azteca) Banorte este domingo vs. Necaxa, tras dos años de exilio

El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, ya no tendrá pretexto para que la “Máquina Celeste” apueste por el título del Clausura 2026 después de que la directiva le cumplió con la exigencia de buscar el regreso al Estadio Azteca (Banorte) para evitar el desgaste de los jugadores viajando a Puebla.

Lo anterior surge después de que la organización celeste dio a conocer de manera oficial, a través de un comunicado en redes sociales, su regreso al Coloso de Santa Úrsula, donde sumó la mayoría de sus éxitos, a excepción del título del torneo de Invierno 1997 y la Concachampions de 2024, a donde regresará después de dos años de ausencia en este mítico escenario.

Hace dos semanas los administradores del Estadio Banorte (Necaxa) le negaron la posibilidad a Cruz Azul de regresar, por lo menos en el actual campeonato, a este escenario, pero después de varias gestiones se pudo lograr el regreso de la Máquina Celeste al escenario en donde tuvo su etapa más brillante de su historia.

Cruz Azul tenía programado en el calendario recibir al Necaxa el próximo domingo 26 de abril en el estadio Cuauhtémoc al Necaxa, pero ahora, después de las gestiones de la directiva encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez, estarán de regreso en el escenario que está muy cerca de convertirse por tercera ocasión en la historia en un escenario mundialista.

La decisión de la directiva cumple con las peticiones del estratega Nicolás Larcamón, que se encuentra en el ojo del huracán por ocho partidos sin ganar y que puso como uno de sus múltiples pretextos de la falta de resultados el desgaste del equipo por ir y venir a los partidos a Puebla para jugar de locales.

Ahora los jugadores estarán en sus casas y les será más sencillo llegar al hotel del sur de la ciudad para concentrarse y a partir de ahí, trasladarse a este escenario, donde se realizan las gestiones de jugar por lo menos la etapa de semifinales antes de que el estadio pase a ser responsabilidad de la FIFA para el Mundial 2026 que rodará el balón el próximo 11 de junio.

Cruz Azul buscó jugar en este estadio desde la fecha 15 contra Xolos, pero el partido de local del América contra Toluca y después el partido de leyendas entre México y Brasil se lo impidieron, por lo que el permiso para regresar a lo que fue su casa por 35 años, como sucedió de 1971 a 1996 (25 años) en su primera etapa y después seis años (2018 a 2024), se espera que vuelva a reencontrarse con su afición en este escenario.

¡La Máquina vuelve al Azteca! 🏟️ Cruz Azul cierra ante Necaxa con Liguilla asegurada. 🔵 #Clausura2026 https://t.co/dh1Sq6EXqC — Claro Sports (@ClaroSports) April 21, 2026

Cruz Azul se coronó en seis ocasiones en este estadio, primero un tricampeonato en las temporadas 1971-72, 72-73 y 73-74 bajo el mando del finado entrenador Raúl “Guero” Cárdenas, después el bicampeonato en las temporadas 1978-79 y 1979-80 con Ignacio Trelles, también finado.

El último título y más reciente en este inmueble de la colonia Santa Úrsula fue en el torneo Clausura 2021 bajo el mando del peruano Juan Reynoso, doblegando a Santos Laguna.

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