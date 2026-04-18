En Cruz Azul piden el cese de Larcamón al sumar el octavo juego sin ganar: 1-1 con Xolos.

Cruz Azul agravó su crisis de resultados esta tarde después de empatar en casa 1-1 con Xolos Tijuana, en un duelo deslucido, sin actitud, pero sobre todo del lado de la Máquina Celeste, que demostró que los ocho partidos que tienen sin ganar son producto de no saber gerenciar a su plantel.

Un resultado muy lamentable que provocará su descenso en la tabla de posiciones después de las victorias de Pumas y Pachuca, que empiezan a generar desconfianza en todo el plantel, sobre todo porque, de ser uno de los favoritos, empieza a caer al terreno de las comparsas.

En un principio, pareció que Cruz Azul vendría por todas las canicas y a demostrar que la eliminación en la Concachampions solo era parte de la historia, pero la realidad fue muy diferente y aunque haya hecho algunos cambios como el inicio del portero Kevin Mier y de Andrés Montaño, el ritmo de los celestes no cambió; sobre todo porque parecieron caballo percherón, a medio gas, y esto le facilitó el trabajo a la escuadra fronteriza.

La Máquina Celeste abrió el marcador al minuto 16 por vía de la pena máxima que cometieron sobre Andrés Montaño, pero después Xolos empató al minuto 25 por medio del marroquí naturalizado español Mourad Daoudi en una serie de rechaces después de una gran jugada de Adonis Preciado.

La última victoria de Cruz Azul se dio el pasado diez de marzo cuando vencieron de visitante en el duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions al Monterrey, ya que después han ligado ocho juegos sin conocer la victoria.

Después de ese triunfo sobre Rayados 2-3, Cruz Azul empató sus tres siguientes partidos, contra Pumas (2-2), Monterrey (1-1) y Mazatlán (1-1), hasta que llegó la derrota contra Pachuca en la jornada 13 por marcador de 1-2.

Posteriormente, Cruz Azul sufrió una goleada de 3-0 contra LAFC en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup y luego empató 1-1 ante América, LAFC, en la vuelta de la llave, y ahora contra Tijuana en la Jornada 15 del Clausura 2026.

Cruz Azul, bajo el mando de Nicolás Larcamón, ha mostrado un rendimiento entre azul y buenas noches con 29 puntos, correspondiente a ocho victorias, cinco empates y dos derrotas, donde ha anotado 27 goles por 17 en contra que le permiten tener una diferencia ganadora de más 10 goles a favor.

Xolos llegó a 19 unidades después de cuatro ganados, siete empates y cuatro derrotas, con 16 goles a favor y el mismo en contra, que los tiene luchando por un sitio en la liguilla.

Los pocos detalles del juego

Cruz Azul salió decidido a construir una ventaja importante desde el primer minuto de acción, pero salvo el gol de penalti del uruguayo Gabriel Fernández al minuto 16, el resto del partido pareció conformarse, no obstante que los fronterizos anotaron con solo pisar el acelerador del colombiano Adonis Preciado, que se fue por toda la banda izquierda para mandar un centro que remató un jugador de Xolos y en el rechace de tres bandas de jugadores de Cruz Azul, solo tuvo que empujar el esférico a las redes.

En la segunda mitad, Cruz Azul adelantó líneas, pero no hubo idea y con eso los Xolos fueron más selectivos en sus jugadas de contragolpe para tratar de hacer peligrar la meta celeste, pero al final ya no hubo mucho que contar en un duelo que careció de brillo y que tiene al técnico de la Máquina Celeste frente a su panorama más complicado.

Otra nota destacada de la segunda mitad es que Gilberto Mora sumó treinta minutos más de juego después del duelo de su reaparición de la semana pasada en que jugó 17 minutos; ahora lo metieron más tiempo y no tuvo molestia de pubalgia, lo que es una gran noticia para el cuadro cementero.

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