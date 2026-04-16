Nicolás Ibáñez evita el quirófano, pero se perdería la liguilla con Cruz Azul

Nicolás Ibáñez se salvó del quirófano después de que los estudios revelaron que no sufrió la ruptura del talón de Aquiles, pero corre el riesgo de no jugar la liguilla por el título que iniciará en 15 días debido a que la lesión que lo retiró del campo contra el América fue una ruptura de la pantorrilla.

Lo anterior fue dado a conocer por el club a través de un comunicado de prensa en donde resaltan que Ibáñez evadió el procedimiento quirúrgico al que todos pensaban que sería sometido para corregirlo de la dolorosa lesión que sufrió en el minuto 37 del encuentro contra el América en la pasada fecha 14 y donde ambos equipos empataron a cero goles.

Ibáñez en ese momento se dejó caer al césped como impulsado por un resorte o como si le hubieran cometido una falta grave por detrás, pues de inmediato se agarró la parte posterior de la pierna derecha, mientras sus compañeros y rivales pedían la entrada de las asistencias para revisar al jugador.

Lo demás es historia; Ibáñez tuvo que ser retirado del campo de juego y relevado por el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández, mientras en la banca del estadio Banorte (Azteca) lo estabilizaron para terminar viendo el juego apoyado en unas muletas como precisamente abandonó el mítico Coloso de Santa Úrsula.

Ibáñez llegó en esta temporada al Cruz Azul procedente de los Tigres de la UANL, en donde sus servicios ya no fueron requeridos, y aceptó la oferta de los cementeros para disputar nueve juegos antes de abandonar la competencia por esta lesión de la que todavía no se conoce cuánto tardará en recuperarse.

Nico ha anotado dos goles en nueve partidos con el Cruz Azul y poco a poco empezaba a tomar su ritmo con el cuadro cementero, pero ahora tendrá que hacer frente a este imponderable que lo alejará de la alineación cementera en el momento más crítico del proyecto del técnico Nicolás Larcamón, a quien parece que se le acabó la magia y no gana desde hace siete encuentros.

Unos días después, el Cruz Azul ha revelado la gravedad de esta lesión luego de hacer los estudios correspondientes, mismos que no podían realizarse debido a la inflamación que presentaba el jugador en la zona.

El equipo confirmó que no se trata de una ruptura del tendón de Aquiles, como se creía en un principio, pero sí de una ruptura muscular del gastrocnemio, un músculo superficial y voluminoso situado en la parte posterior de la pantorrilla.

¡Que se hagan una limpia, jugadores que llegan a esa posición resulta que se lesionan! — ALEX CORTES (@JESALEXCORTESP) April 16, 2026

Hasta el momento no existe una fecha probable para su recuperación, pero en el cuadro de la Máquina se confía en que podrá jugar la liguilla por el título.

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