Cruz Azul alegró a su afición en el Pay Pal Park de San José al vencer 3-0 a Atlético Nacional



Nadie podrá negar que Cruz Azul aprovechó la fecha FIFA a la perfección al vencer 3-0 a Atlético Nacional en duelo de preparación celebrado en el Pay Pal Park de San José, California, donde la Máquina Celeste logró construir la victoria con goles de Nicolás Ibáñez, Luka Romero y Mateo Levy.

Los celestes, aun con varias ausencias por la actividad de diferentes selecciones nacionales, viajaron hasta esta ciudad en el oeste de los Estados Unidos para doblegar a los colombianos con autoridad, aprovechando los goles del argentino Nicolás Ibáñez, Luka Romero y Mateo Levy, que tenía mucho tiempo sin actividad.

Así fue el gol de Nico Ibáñez en San José 🚂 pic.twitter.com/sKqPEK25sP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 26, 2026

La escuadra dirigida por Nicolás Larcamón regaló una noche de alegrías contra un adversario con muchas dudas, pero que se mostró convencido de ir por la victoria contra los sudamericanos, no obstante una formación con muchas variantes.

En la portería se mantuvo de titular Kevin Mier, quien enfrentó a su exequipo, mientras que la zaga estuvo conformada por Gonzalo Piovi, Jorge Rodarte y Amaury García, acompañados por Morales y Silva.

En el medio campo aparecieron Jeremy Márquez, Luca Romero, José Paradela y Andrés Montaño, mientras que en el ataque inició Nicolás Ibáñez, provocando que la escuadra cementera se alzara con la victoria.

Zurdazo, poste y gol de Luka.



Así cayó el segundo de La Máquina en San José. pic.twitter.com/RxyBPzTq7t — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 26, 2026

Cruz Azul fue patrón del encuentro, controlando el balón y generando las oportunidades más claras frente al conjunto colombiano. Sin embargo, pese a la superioridad cementera, el marcador no se movió durante los primeros 45 minutos y ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

Pero no obstante el dominio de los cruzazulinos, fue hasta el minuto 51 cuando Nicolás Ibáñez abrió el marcador luego de un centro por la banda derecha que el delantero intentó rematar de cabeza, pero tras una serie de rebotes dentro del área, terminó empujando el balón con la pierna derecha para el 1-0.

Con la ventaja, Cruz Azul se adueñó completamente del esférico y mantuvo el control del partido. Diez minutos más tarde, al 61, llegó el segundo tanto. Luka Romero condujo el balón dentro del área y sacó un potente disparo de pierna izquierda que se estrelló primero en el poste antes de terminar en el fondo de la red para el 2-0.

La Máquina no bajó el ritmo y continuó dominando a los sudamericanos. Ya en la recta final del encuentro, al minuto 79, apareció Mateo Levy para firmar el 3-0 definitivo y sellar la victoria celeste, más aún con la percepción de que, pisando un poco el acelerador, irían por el resultado final del encuentro, tal como sucedió.

Mateo Levy mandó el esférico al fondo para el tres por cero en San José💙🚂 pic.twitter.com/7pcU0xI9Fi — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 26, 2026

El resultado dejó satisfecha a la afición que acudió al estadio en San José, que pudo ver a su equipo imponerse con autoridad ante uno de los clubes más representativos del futbol colombiano y en donde los cementeros terminaron imponiendo su ley.

Así, Cruz Azul mantuvo actividad durante la Fecha FIFA y aprovechó el receso para seguir corrigiendo detalles que le hicieron perder el liderato de la Liga MX bajo el mando de Nicolás Larcamón, sobre todo porque viene la parte vital del campeonato, como será la liguilla y los cuartos de final de la Concachampions contra el LAFC

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