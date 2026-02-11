Nicolás Ibáñez y la razón de porque no reforzó al América

Nicolás Ibáñez, delantero argentino de Cruz Azul, estuvo en el radar de varios equipos antes de llegar a un arreglo con la Máquina Celeste en el límite del cierre de registros y uno de los interesados fue el América, pero supuestamente el cuadro azulcrema desistió del interés por su elevado salario.

Lo anterior fue dado a conocer por Rubén Rodríguez en el Pódcast “La Perrada” en donde manejó que la directiva de Tigres después de que el técnico Guido Pizarro no lo contempló en sus planes, fue ofrecido a varios equipos como América, Cruz Azul y en la Major League Soccer, pero en el cuadro americanista para poder llegar a un acuerdo el obstáculo fue el elevado salario que devengaba en Tigres y que los azulcremas no estuvieron de acuerdo en pagar.

Inclusive Ibáñez estaba contemplado como moneda de cambio por el uruguayo Rodrigo “Búfalo” Aguirre, pero al enterarse del salario del delantero que cobraba en los felinos de inmediato dieron marcha atrás y el acuerdo quedó inconcluso.

En más detalles se dijo que Ibáñez en caso de haber firmado con las Águilas se habría convertido en uno de los tres futbolistas mejor pagados del plantel americanista, pero al final todo se enfrió y después entró al quite el Cruz Azul con su compra de pánico en un acuerdo por dos años con opción a un tercer año.?

Nico Ibáñez ahora jugará en su cuarto equipo dentro del futbol mexicano tras su paso por el Atlético San Luis, Pachuca, Tigres y ahora Cruz Azul, buscando reverdecer lauros después de su paso sin pena, ni gloria por los felinos en donde siempre estuvo bajo la sombra del francés André-Pierre Gignac.

Ibáñez de antemano es un jugador cotizado y si logra entrar en el esquema del técnico celeste Nicolás Larcamón habrán acertado con un artillero que conoce el medio mexicano, que no llega por primera ocasión, como el caso del griego Giorgos Giakoumakis que tuvo un paso lamentable por la Máquina Celeste.

Habría que recordar que el pasado lunes, Ibáñez y Cruz Azul protagonizaron un drama para su acuerdo contractual, pues mientras las directivas negociaban, el jugador se mantuvo en el aeropuerto de Monterrey esperando la orden de quedarse en la Sultana del Norte o viajar a la CDMX para reportarse con su nuevo equipo.

Al final todo se solucionó y el martes el exjugador de Comunicaciones y Gimnasia y Esgrima de Argentina entró por primera ocasión con los cementeros en lo que parece es la antesala de su debut este jueves contra el Vancouver FC en el duelo de vuelta de la Concachampions en donde Cruz Azul llega con una ventaja de 3-0.

