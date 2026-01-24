Aseguran que Tigres ofreció a Cruz Azul a Nicolás Ibáñez

El delantero argentino naturalizado mexicano Nicolás Ibáñez podría ser el fichaje que llegue a la Máquina Celeste de Cruz Azul, después del fracaso en las negociaciones con el colombiano Miguel Borja, supuestamente por el retraso en la cancelación del registro del polaco Mateusz Bogusz.

Lo anterior se desprende de versiones extraoficiales allegadas a la Máquina Celeste que aseguraron a La Opinión, que el delantero fue ofrecido por la directiva de los Tigres a la organización celeste como una forma de rescatar el costo de la negociación que generó el delantero cuando fue transferido del Pachuca

#CruzAzul 🚂💣

🔵 Cruz Azul enviará oferta en los próximos días para intentar fichar a Nicolás Ibáñez (Tigres).



🧠 Nombre puesto directamente por Larcamón para reforzar la delantera de La Máquina 🚨 pic.twitter.com/WROXiMG7FA — Carlos (@Lanetafutbol7) January 23, 2026

Ibáñez está a unos cuantos meses para concluir su contrato que firmó con Tigres y por esa razón el cuadro felino busca negociar al jugador para poder recuperar parte de la inversión y evitar que el jugador quede libre al finalizar el torneo y pueda contratarse como jugador libre con el equipo que mejor le convenga a sus intereses.

Iván Alonso tiene la palabra

Frente a esta propuesta de los Tigres, en Cruz Azul no están muy convencidos de conseguir los servicios de un artillero ya debidamente probado en la Liga MX, sobre todo porque se asegura que el director deportivo de la “Máquina Celeste”, el uruguayo Iván Alonso tiene pensando en otro jugador después de que desechó la opción del colombiano Miguel Borja.

Se asegura que Iván Alonso busca reforzar la delantera con un perfil uruguayo para el Clausura 2026 y se asegura que habría mostrado interés en el juvenil uruguayo Matías Arezo, de 23 años, quien tuvo un paso destacado por Peñarol y experiencia en Europa donde militó en el Granada de España y posteriormente en el Gremio de Porto Alegre de Brasil.

Arezo llegaría en breve al Cruz Azul supuestamente después de que queden solucionadas las salidas del polaco Mateusz Bogusz al Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) o de Camilo Cándido que jugó en Atlético Nacional con un gran nivel al grado de que el equipo colombiano ofreció comprar su pase.

Pero según otras versiones extraoficiales la directiva cementera no aceptó los términos del ofrecimiento porque según tenía una mejor oferta de la MLS o del Nacional de Montevideo, pero nada se ha concretado y el jugador está entrenando con la Sub 21 de los celestes, sin tener registro de jugador no formado en México.

🚨 Desde @Sport890 de Montevideo, se reporta que el delantero uruguayo Matías Arezo es el objetivo de Iván Alonso para reforzar el ataque del Cruz Azul.



La Máquina descartó al colombiano Miguel Borja porque habría sido impuesto por los asesores Éder Velázquez y Gilberto Palafox. pic.twitter.com/n7U3rCy80m — Mirrey Blue (@MirreyBlue) January 23, 2026

Caso diferente al de Bogusz que también se ha manejado que el cuadro texano no ha cubierto todavía todos los términos de la negociación para que juegue en la próxima temporada en el fútbol estadounidense.

Así que veremos si el lunes existen pistas concretas de quién será el delantero que fiche el Cruz Azul para suplir la salida de Ángel Sepúlveda, después de que actualmente solo se quedaron con el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández y el juvenil Mateo Levy, teniendo ahí un hueco que deben cubrir para el exigente torneo que están disputando en la Liga MX.

