Miguel Borja rechazó a Cruz Azul por los petrodólares del Al-Wasl de Emiratos Árabes

En medio de toda la penumbra como se manejan las cosas en Cruz Azul, el colombiano Miguel Borja salió a explicar públicamente en redes sociales las razones de desechar la oferta de la “Máquina Celeste” y aceptar la oferta del equipo árabe Al-Wasl Emiratos Árabes Unidos (UAE Pro League).

Borja no tardó demasiado en romper el silencio respecto a las razones que llevaron al fracaso su fichaje con el cuadro cementero para el torneo Clausura 2026, resaltando que jamás hubo claridad en los detalles que le manejaron para firmar su contrato, sobre todo porque en Cruz Azul siempre le manejaron la necesidad de liberar una plaza de jugador no formado en México.

Miguel Borja da su postura tras caerse su fichaje con @CruzAzul pic.twitter.com/kZWoyF9vkm — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 23, 2026

El colombiano, no obstante, tuvo palabras de agradecimiento para el presidente del equipo y para la institución cementera que supuestamente se manejó en su entorno con total transparencia, amén de todas las atenciones que recibió en su estancia en México.

En su mensaje, Borja dijo: “Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar. Me voy con la grata impresión de esta institución”.

Frente a todos esto, se pudo conocer que el meollo del asunto con el retraso en el fichaje de Mateusz Bogusz debido a que el Houston Dynamo no ha aclarado totalmente como hará el pago a Cruz Azul de parte de la carta del jugador.

Borja tenía las intenciones de quedarse en Cruz Azul, que regresó a México la semana pasada para reintegrarse a los entrenamientos de los celestes e inclusive viajó a Puebla el sábado para estar presente en el duelo contra Puebla, donde la Máquina ganó 1-0.

Pero al paso de los días la tardanza en este tema cerró la puerta al fichaje del colombiano, quien optó por no esperar más y comenzar a analizar otras alternativas para su futuro profesional como sucedió al firmar sin tardanza con el equipo árabe Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos (UAE Pro League).

Finalmente, Borja dejó un mensaje de respeto y agradecimiento hacia el club cementero.

“Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el gran trato y la confianza brindada. Quizá en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar”.

Seguir leyendo:

– Miguel Borja habría desechado oferta de Cruz Azul y no jugará en la Liga MX

– Miguel Borja, presente en Puebla, apoyando al Cruz Azul

– Cruz Azul traspasó a Bogusz a Houston y Miguel Borja ya estará vs. Puebla





