Uff, Cruz Azul alcanzó a contratar de última hora a Nicolás Ibáñez

Después de intentar una y varias ocasiones llegar a un acuerdo para fichar al italiano del Atlético San Luis, Joao Pedro, finalmente Cruz Azul pudo destrabar la negociación con los Tigres de la UANL para incorporar a sus filas de última hora al argentino Nicolás Ibáñez.

Casi al filo de la noche, las directivas de la Máquina Celeste y de la escuadra norteña llegaron a un acuerdo para que Ibáñez pase a formar parte de los celestes por los próximos dos años y con opción de un tercero de acuerdo al rendimiento del exdelantero de Atlético San Luis, Pachuca y Tigres de la UANL.

En los momentos en que el cierre de registros estaba pactado para las 19:00 horas de este lunes, Cruz Azul y Tigres pidieron una prórroga en el plazo del tiempo hasta la media noche y cerca de las 23:00 horas se anunció oficialmente el éxito de la negociación para que Ibáñez pase a formar parte de los cementeros.

La negociación se dio después de las versiones que se empezaron a manejar cuando se vio abajo la negociación con el colombiano Miguel Borja en el sentido de que los Tigres habrían ofrecido a Ibáñez a Cruz Azul tal como se publicó con anticipación en La Opinión, pero como los cementeros estaban empecinados en fichar al italiano Joao Pedro.

Pero después de que el fin de semana se vino abajo todo, Cruz Azul retomó el tema con Ibáñez hasta llegar a un acuerdo con el argentino y así pudo aparecer el registro de Nico Ibáñez apareció en la página oficial de la Liga MX alrededor de las 23:30 horas.

Primero aparecía su imagen en la página de los registros de Cruz Azul, pero con la playera de Tigres y minutos después apareció con una playera de La Máquina, siendo oficial su fichaje y restando los exámenes médicos y la presentación oficial para que Ibáñez pueda debutar el próximo sábado contra los propios felinos.

Los detalles del fichaje

Después de todas las versiones que se manejaron, el acuerdo según datos extraoficiales, Cruz Azul aceptó pagar 2.5 millones de dólares que podría llegar a tres en caso de algunas variables de rendimiento y bonos de productividad

Ibáñez enterado paso a paso de las negociaciones tuvo que esperar en el aeropuerto de Monterrey hasta recibir luz verde para viajar a la CDMX y reportar con Cruz Azul este martes en espera de que el miércoles se realice la presentación oficial del jugador.

Ibáñez a través de su trayectoria como profesional tanto en Argentina como en México, ha jugado 419 partidos en los cuales ha anotado 149 goles y 22 asistencias en su paso por el Comunicaciones y Gimnasia y Esgrima de Argentina, Atlético San Luis, Pachuca y Tigres de la UANL, inclusive participando en el torneo de Ascenso MX, donde también se distinguió como romperredes y un delantero peligroso.

