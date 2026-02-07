Cruz Azul salió vivo del infierno escarlata: 1-1 con gran actuación del portero celeste Gudiño

En un duelo de nivel de liguilla por el título, Cruz Azul vino de atrás para rescatar un empate 1-1 en el estadio Nemesio Diez, casa del bicampeón Toluca y donde el portero de la “Máquina Celeste” Andrés Gudiño fue factor para el resultado favorable para los celestes al bajar prácticamente la cortina.

Los cementeros salieron avantes de una plaza complicada y lo hicieron de una forma importante, jugando de tú a tú contra un rival que simplemente en el papel parecía de mayor embrague por los jugadores que saltaron al terreno de juego, sobre todo con la ausencia del delantero uruguayo Gabriel “Toro” Fernández del lado cruzazulino debido a la suspensión de dos juegos que le aplicaron por insultar al árbitro del duelo contra FC Juárez en la fecha cuatro.

La Máquina empareja los cartones en el Infierno ⚽🔥



Paradela contribuye con el gol que permite al Cruz Azul empatar, al momento, en su visita a Toluca



📹 @angelgc1119#SabadoFutbolero por @Univision, TUDN y @VIX pic.twitter.com/4qlS5wK4WD — TUDN USA (@TUDNUSA) February 8, 2026

Mientras que los actuales bicampeones la libraron sin el brasileño Helinho y Alexis Vega, pero sin perder su esencia que los ha llevado a dominar en el último año al fútbol mexicano, pero que en los hechos en este partido les faltó tener más alma de matones.

Toluca salvó los primeros minutos del juego y después de un inicio cementero con mayor fuerza, fue tomando el ritmo de las acciones y estuvo a punto de doblegar en la primera mitad a la Máquina Celeste y colocar un resultado de escándalo para sumar su primera victoria sobre los cementeros, pero el portero Andrés Gudiño salió en una tarde inspiradora y evitó cualquier desaguisado.

Al final los goles del encuentro fueron anotados por el brasileño Paulinho por el Toluca en el minuto 41 y José Paredela por los cementeros a 14 minutos del final del encuentro y cuando el ingreso del africano Embere le dio más ímpetu a los cementeros.

¡GOOOOL DE LA MÁQUINA! ⚽ Ebere la peleó, Paradela no falló y la reacción de Larcamón lo dice todo 🚂🔥#SábadoFutbolero pic.twitter.com/jszYEpcbWE — TUDN USA (@TUDNUSA) February 8, 2026

Toluca con el empate llegó a nueve unidades y la Máquina alcanzó las diez unidades, empatados con los Tigres, a cinco de distancia de las Chivas, líder indiscutible del campeonato y que está comiéndose la competencia

El partido

Toluca hizo un cambio en su alineación con el regreso a la cancha del portero Hugo González, que a la postre terminó siendo factor en contra de los Diablos al fallar en la jugada del empate de Cruz Azul en donde el jugador nigeriano debutante en la Máquina Celeste Osinachi Christian Embere.

Refuerzo celeste, a la cancha ⚽🔥



El nigeriano Christian Ebere se estrena con Cruz Azul al ingresar de cambio ante Toluca



📹@angelgc1119#SabadoFutbolero por @Univision, TUDN y @VIX pic.twitter.com/NVvKOZnOcQ — TUDN USA (@TUDNUSA) February 8, 2026

Para este juego Toluca modificó en el arco, con el regreso de Hugo González, mientras que en planteamiento optó por una línea de cinco zagueros, en busca de mayor salida de sus laterales para llegar al área, esto ante las ausencias de hombres desequilibrantes como Alexis Vega y Helinho.

Mientras que la Máquina Celeste ajustó en el ataque con el jovencito Mateo Levy y después le dio vida a su ofensiva con el nigeriano Embere, que tuvo chispazos de velocidad y fuerza que alentaron el empate de los cementeros.

Toluca tardó en acomodarse y aunque el Cruz Azul tuvo el dominio de las acciones, realmente los peligros fueron a favor del Toluca cuando estuvieron a punto de anotar el primer gol al minuto 35 cuando Nico Castro remató a quemarropa y el portero Gudiño salvó su meta en la línea.

Dos minutos después Paulinho tuvo el primer gol en sus pies, pero de nuevo Gudiño supo resolver de buena manera el peligro en su meta, pero así en el minuto 41 llegó el cuadro escarlata para tomar la ventaja con el gol del portugués en un buen centro para que solo empujara a las redes.

¡GOOOOOOOL DEL TOLUCA! 😈 Apareció el goleador, apareció Paulinho para el 1-0 🔥⚽#SábadoFutbolero pic.twitter.com/Mm70zAxixs — TUDN USA (@TUDNUSA) February 7, 2026

La reacción del Cruz Azul empezó al minuto 64 cuando ingresó el nigeriano Christian Embere por Levy y con eso el ataque celeste tuvo más velocidad y vistosidad al grado de que en el minuto 76 ante la insistencia de Embere que presionó por alto al zaguero uruguayo del Toluca Federico Pereira y al portero Hugo González para generar una confusión en la marca que le permitió a Paradela rematar cruzado y lograr el 1-1.



Seguir leyendo: